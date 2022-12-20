Администрацию села в ЯНАО наказали за несвоевременную оплату выполненных работ

Администрация села Катравож (ЯНАО) получила предупреждение от властей за несвоевременную оплату выполненных работ подрядчикам, которые занимались сносом расселенных многоквартирных домов. Об этом сообщили на сайте окружной прокуратуры.
«По данному факту в отношении руководителя администрации села Катравож прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого виновному должностному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения», — сообщается на сайте прокуратуры.
Отмечается, что работы по демонтажу были выполнены в октябре текущего года. Однако администрация не произвела своевременную оплату работ. Было установлено нарушение прав подрядчика.
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