Под Челябинском построят долгожданный автомобильный мост через реку Зюзелга

В Сосновском районе Челябинской области в деревне Заварухино построят автомобильный мост через реку Зюзелга. О том, что соответствующий проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра.
«Строительство автомобильного моста через реку Зюзелга в деревне Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области. Положительное заключение. Дата включения сведений в реестр — 21.12.2022», — сообщается на сайте.
В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве автомобильного моста через реку Зюзелгу. Возведения дороги требовали жители деревни Заварухино, после чего вопросом занялась прокуратура.
В марте этого года застройщик проекта — администрация Сосновского муниципального района, нашла подрядчика на строительство моста за 1,9 млн рублей. Подготовкой проекта и сметной документации занималась компания ООО «Форум».
Ранее участники публичных слушаний отклонили проект нового моста через реку Миасс в центре Челябинска. По проекту, возведение новой дороги было запланировано на 2024—2025 годы.
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