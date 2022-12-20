20 декабря 2022

Под Челябинском построят долгожданный автомобильный мост через реку Зюзелга

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста в Долгодеревенском. Челябинская область, строители, мост, дорожники, строительство моста, река зюзелга
Проект получил положительное заключение госэкспертизы Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в деревне Заварухино построят автомобильный мост через реку Зюзелга. О том, что соответствующий проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра.

«Строительство автомобильного моста через реку Зюзелга в деревне Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области. Положительное заключение. Дата включения сведений в реестр — 21.12.2022», — сообщается на сайте.

В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве автомобильного моста через реку Зюзелгу. Возведения дороги требовали жители деревни Заварухино, после чего вопросом занялась прокуратура.

В марте этого года застройщик проекта — администрация Сосновского муниципального района, нашла подрядчика на строительство моста за 1,9 млн рублей. Подготовкой проекта и сметной документации занималась компания ООО «Форум».

Ранее участники публичных слушаний отклонили проект нового моста через реку Миасс в центре Челябинска. По проекту, возведение новой дороги было запланировано на 2024—2025 годы.

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В Сосновском районе Челябинской области в деревне Заварухино построят автомобильный мост через реку Зюзелга. О том, что соответствующий проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Строительство автомобильного моста через реку Зюзелга в деревне Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области. Положительное заключение. Дата включения сведений в реестр — 21.12.2022», — сообщается на сайте. В начале 2022 года районный суд заставил администрацию Сосновского района решить вопрос о строительстве автомобильного моста через реку Зюзелгу. Возведения дороги требовали жители деревни Заварухино, после чего вопросом занялась прокуратура. В марте этого года застройщик проекта — администрация Сосновского муниципального района, нашла подрядчика на строительство моста за 1,9 млн рублей. Подготовкой проекта и сметной документации занималась компания ООО «Форум». Ранее участники публичных слушаний отклонили проект нового моста через реку Миасс в центре Челябинска. По проекту, возведение новой дороги было запланировано на 2024—2025 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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