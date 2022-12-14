Горожане отклонили проект нового моста в центре Челябинска

Четырехполосный новый мост хотят построить в Калининском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники публичных слушаний 15 декабря отклонили проект нового моста через реку Миасс в центре Челябинска. Проект вынесен на рассмотрение комиссии. Публичные слушания состоялись в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU.

«Вопрос по рассмотрению документации по планировке территории для размещения линейного объекта „Строительство моста через реку Миасс по ул. Краснознаменной — ул. Энгельса“ выносим на комиссию. Планируемый объект находится в Калининском и Центральном районах города Челябинска», — рассказали URA.RU на слушаниях.

Участники задали более десятка вопросов и высказали ряд замечаний. Горожан волновало, собираются ли запускать по мосту трамвай, будут ли сделаны лестничные подъемы и безбарьерные пути, достаточно ли высоким будет подъем моста. Оказалось, что трамвайные пути проектом не предусмотрены, но могут быть в перспективе. Что касается подъездных путей к мосту, они проектом предусмотрены.

Дорогу планируется сделать четырехполосной. В центре по проекту должна быть разделительная полоса, которую в будущем можно будет использовать под трамвай. Мост соединит улицы Энгельса и Краснознаменную, за счет чего снизится трафик в центре города, а также будет улучшена транспортная доступность в спальном районе Челябинска. Согласно документации, возведение новой дороги запланировано на 2024—2025 годы.

В центре моста по проекту должна быть разделительная полоса, которую в будущем можно будет использовать под трамвай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изначально возведение моста было запланировано на 2024—2025 годы Фото: Администрация г. Челябинск