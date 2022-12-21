Место преступления разработчики ЮУрГУ сохранят во всех деталях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) предложили воссоздавать места преступлений с помощью технологий виртуальной реальности. Как сообщила URA.RU руководитель проекта вуза Галина Русман, созданная программа способна дать следователям лучшее понимание произошедшего.

«Фиксация места происшествия проводится при помощи сферической панорамной камеры. Отснятый материал загружается в программу для формирования 3D-сцены. Позднее к общей картине добавляют информацию о проведенном осмотре, его участниках, фрагменты протокола осмотра места происшествия», — рассказала URA.RU Русман.

Как отметил разработчик программы Владимир Сурин, ознакомиться с загруженными материалами можно двумя способами: с помощью 3D-проекции на экране компьютера и методом глубокого погружения с использованием шлема виртуальной реальности. Более высокий уровень наглядности позволит следователям, судьям и присяжным заседателям лучше понять обстоятельства случившегося.

В ЮУрГУ отметили преимущества своей разработки по сравнению с существующими технологиями. Челябинское решение выигрывает по цене и учитывает специфику проведения осмотра места происшествия. Доработки еще предстоят: сильные и слабые стороны выявили в рамках полевых испытаний вместе со специалистами управления Следственного комитета в регионе. Об этом пресс-службе вуза рассказала аспирант Елизавета Попова.

В создании программы, написанной в среде разработки Unity3D, приняли участие ученые Юридического института и Института естественных и точных наук. Проект реализован в рамках конкурсной программы ЮУрГУ «Умник».

В рамках объявленного в России на 2022—2031 годы Десятилетия науки и технологий государство поощряет исследования, призванные сохранить технологическое преимущество страны. Чтобы обеспечить выполнение стоящих задач, инвестиции в РФ направляют на совершенствование социальной, научной и образовательной инфраструктуры образовательных и исследовательских центров.

Работа начинается с оцифровки места преступления при помощи камеры Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Шлем виртуальной реальности позволяет полнее оценить произошедшее Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Оценить обстановку также можно на мониторе компьютера Фото: пресс-служба ЮУрГУ