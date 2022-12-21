В городах Тюменской области из-за морозов отменили занятия у школьников

Отмена занятий коснется начальных и средних классов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске и Заводоуковске (Тюменская область) объявили актированный день для школьников. Об этом сообщается на сайтах и соцсетях городов.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха 22 декабря, занятия в очном режиме 1 смены в 1-9 классах Тобольска отменяются», — указано на городском портале. В департаменте по социальным вопросам Заводоуковска написали, что отмена занятий коснется учеников с 1 по 4 класс первой смены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перевели детей на дистанционное образование до конца года. Такое решение было принято из-за превышения порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.