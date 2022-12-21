21 декабря 2022
20 декабря 2022

В городах Тюменской области из-за морозов отменили занятия у школьников

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Отмена занятий коснется начальных и средних классов Фото:

В Тобольске и Заводоуковске (Тюменская область) объявили актированный день для школьников. Об этом сообщается на сайтах и соцсетях городов.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха 22 декабря, занятия в очном режиме 1 смены в 1-9 классах Тобольска отменяются», — указано на городском портале. В департаменте по социальным вопросам Заводоуковска написали, что отмена занятий коснется учеников с 1 по 4 класс первой смены.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перевели детей на дистанционное образование до конца года. Такое решение было принято из-за превышения порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.

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В Тобольске и Заводоуковске (Тюменская область) объявили актированный день для школьников. Об этом сообщается на сайтах и соцсетях городов. «В связи с низкой температурой наружного воздуха 22 декабря, занятия в очном режиме 1 смены в 1-9 классах Тобольска отменяются», — указано на городском портале. В департаменте по социальным вопросам Заводоуковска написали, что отмена занятий коснется учеников с 1 по 4 класс первой смены. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перевели детей на дистанционное образование до конца года. Такое решение было принято из-за превышения порога заболеваемости по гриппу и ОРВИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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