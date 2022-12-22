Самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет направлялся из Москвы во Владивосток Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, срочно приземлился в аэропорту Кольцово (Свердловская область). Об этом сообщили журналисты.

«Самолет Москва-Владивосток экстренно сел в Екатеринбурге», — говорится в сообщении telegram-канала «РЕН ТВ. Новости». По информации оттуда, одной из пассажирок стало плохо. По предварительным данным, у нее начались роды.

URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта Кольцово. «Рейс S7-3021 Москва — Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки. По прилете она была доставлена в одну из городских больниц. Рейс уже вылетел в пункт назначения», — сообщили там.