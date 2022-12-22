Самолет из Москвы экстренно сел в Екатеринбурге

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Самолет направлялся из Москвы во Владивосток Фото:

Самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, срочно приземлился в аэропорту Кольцово (Свердловская область). Об этом сообщили журналисты.

«Самолет Москва-Владивосток экстренно сел в Екатеринбурге», — говорится в сообщении telegram-канала «РЕН ТВ. Новости». По информации оттуда, одной из пассажирок стало плохо. По предварительным данным, у нее начались роды.

URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта Кольцово. «Рейс S7-3021 Москва — Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки. По прилете она была доставлена в одну из городских больниц. Рейс уже вылетел в пункт назначения», — сообщили там.

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Самолет, направлявшийся из Москвы во Владивосток, срочно приземлился в аэропорту Кольцово (Свердловская область). Об этом сообщили журналисты. «Самолет Москва-Владивосток экстренно сел в Екатеринбурге», — говорится в сообщении telegram-канала «РЕН ТВ. Новости». По информации оттуда, одной из пассажирок стало плохо. По предварительным данным, у нее начались роды. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта Кольцово. «Рейс S7-3021 Москва — Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки. По прилете она была доставлена в одну из городских больниц. Рейс уже вылетел в пункт назначения», — сообщили там.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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