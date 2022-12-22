В Екатеринбурге презентовали обновленный кластер «Л52» и выставку «Свердловск. Именной указатель»

Ремонт в здании сделали буквально за два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Креативный кластер «Л52» — совместный проект городских властей и бизнесменов под руководством директора Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игоря Пушкарева, открыл обновленную площадку со стороны улицы Бажова. Для посетителей стал доступен новый зал площадью 600 квадратных метров, где 22 декабря презентовали выставку «Свердловск. Именной указатель».

Ранее креативный кластер «Л52» был бывшим детским садом и больничным стационаром, после в здании ночевали люди без определенного места жительства, но весной 2022 года помещение отдали МИЕ. «Мы открыли двери в эркере, где сейчас кафе, а там стоит старое обшарпанное кресло, а рядом стояла пустая бутылка из-под советского портвейна. То есть человек сидел, попивал и наслаждался городским видом. Здесь много легендарных историй», — рассказал директор МИЕ Пушкарев. При этом комментировать историю с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным он отказался.

После ремонта площадка превратилась в современное экспозиционное пространство с новым выставочным и медиа-оборудованием, здесь же появилось кафе и коворкинг на 33 места. Зал удалось сделать за два месяца, в ближайших планах — провести ремонт на трех этажах «Л52» со стороны проспекта Ленина. Также в креативном кластере в перспективе появится детский центр и проект «Екатеринбург — среда обитания», где посетителям расскажут о том, как видоизменялся транспорт города.

До ноября 2023 года на площадке будет работать выставка «Свердловск. Именной указатель», которая расскажет о людях и истории города в ХХ веке: от «апостолов революции» Леонида Вайнера и Якова Свердлова до будущего первого президента России Бориса Ельцина. При создании выставки за каждый отдельный блок отвечали кураторы-историки, которые специализируют на той или иной теме. Всего в новом выставочном зале 12 комнат-станций.

«Нельзя сказать, что мы эту выставку подготовили за три-четыре месяца — была долгая исследовательская работа на протяжении нескольких лет. Непосредственно само строительство выставки длилось четыре-пять месяцев. Это первая попытка обобщенного взгляда на Свердловск с 1924 по 1991 год», — пояснил один из создателей выставки Евгений Бурденков. Сам он разрабатывал отделы, которые касаются Вайнера, Свердлова и Анны Бычковой — единственной женщины-мэра Екатеринбурга.

Гостей на выставку ждут с 23 декабря (отдельный вход с ул. Бажова, 124 А) с 12.00 до 20.00. Экспозиция будет недоступна по понедельникам и вторникам. Билеты можно приобрести за 100-200 рублей.

Ранее стало известно, что над развитием площадки «Л52» работает не только директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, но и представители свердловского крупного бизнеса, для которых отставка главы МИЕ грозит потерей их финансовых вложений. О том, что Пушкарева нужно уволить, заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который считает, что глава музея якобы работает на иностранные спецслужбы. Орлов, отстаивая независимость, увольнять Пушкарева по первому требованию Пригожина не стал.

Так выглядела площадка «Л52» до ремонта. Именно здесь прятались от холода люди Фото: Владимир Жабриков

Следующие залы также со временем будут отремонтированы. Например, в этом месте раньше располагался ресторан и отдел физиотерапии Фото: Размик Закарян © URA.RU

Так выглядит это же пространство с окнами сейчас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пространства чередуются по свету, одни помещения темнее, другие светлее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждая комната посвящена исторической личности, работавшей в Свердловске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшее заброшенное здание изменилось до неузнаваемости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В каждой секции есть предметы, которые относятся к времени того или иного персонажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Окна поменяли внутри, снаружи их заменят чуть позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выставка пробудет в новом пространстве до ноября 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В «Л52» еще остаются места, которые требуют ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пушкарев (в центре) никак не комментирует нападки со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU