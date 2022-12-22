В Свердловской области возобновили поставку препаратов из Европы

Препараты «Комплекс В» и VEROVED вернутся в свердловские аптеки
В Свердловской области возобновили поставку лекарственных препаратов из Европы. Об этом сообщила пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте.
«Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения серий лекарственных препаратов. В список вошли испанские медикаменты „Комплекс В“ и VEROVED», — сказано в сообщении.
Качество препаратов подтверждено. Основанием возвращения стал пункт 7 статьи 9 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Ранее URA.RU сообщало, что из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат. Его назначают пациентам с раком яичников и шейки матки.
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