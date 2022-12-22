22 декабря 2022

В Свердловской области возобновили поставку препаратов из Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Бургеры, электро зарядки авто. Москва, аптека, лекарство
Препараты «Комплекс В» и VEROVED вернутся в свердловские аптеки Фото:

В Свердловской области возобновили поставку лекарственных препаратов из Европы. Об этом сообщила пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте.

«Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения серий лекарственных препаратов. В список вошли испанские медикаменты „Комплекс В“ и VEROVED», — сказано в сообщении.

Качество препаратов подтверждено. Основанием возвращения стал пункт 7 статьи 9 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Ранее URA.RU сообщало, что из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат. Его назначают пациентам с раком яичников и шейки матки.

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В Свердловской области возобновили поставку лекарственных препаратов из Европы. Об этом сообщила пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте. «Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения серий лекарственных препаратов. В список вошли испанские медикаменты „Комплекс В“ и VEROVED», — сказано в сообщении. Качество препаратов подтверждено. Основанием возвращения стал пункт 7 статьи 9 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Ранее URA.RU сообщало, что из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат. Его назначают пациентам с раком яичников и шейки матки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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