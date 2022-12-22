В Свердловской области возобновили поставку препаратов из Европы

23 декабря 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Препараты «Комплекс В» и VEROVED вернутся в свердловские аптеки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Свердловской области возобновили поставку лекарственных препаратов из Европы. Об этом сообщила пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте. «Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения серий лекарственных препаратов. В список вошли испанские медикаменты „Комплекс В“ и VEROVED», — сказано в сообщении. Качество препаратов подтверждено. Основанием возвращения стал пункт 7 статьи 9 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Ранее URA.RU сообщало, что из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат. Его назначают пациентам с раком яичников и шейки матки.

В Свердловской области возобновили поставку лекарственных препаратов из Европы. Об этом сообщила пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте. «Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения серий лекарственных препаратов. В список вошли испанские медикаменты „Комплекс В“ и VEROVED», — сказано в сообщении. Качество препаратов подтверждено. Основанием возвращения стал пункт 7 статьи 9 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Ранее URA.RU сообщало, что из свердловских аптек пропал популярный итальянский препарат. Его назначают пациентам с раком яичников и шейки матки.