Тюменские салоны красоты столкнулись с нехваткой иностранной косметики

23 декабря 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Из-за санкций тюменские бизнесмены закупают расходники в Казахстане Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменские салоны красоты столкнулись с перебоями в поставках косметики и лаков для волос зарубежных производителей, которые ушли с российского рынка на фоне международных санкций. Об этом URA.RU рассказал владелец одной из парикмахерских. Он уточнил, что раньше бизнесмены закупали расходники через Казахстан, но недавно местные поставщики значительно подняли цены на товар. «В Казахстане можно взять товары и продукцию всех компаний, которые ушли с российского рынка. В том числе, косметику. Местные дельцы это вовремя поняли, и неплохо стали зарабатывать на санкциях. Но в последнее время обнаглели и подняли цены, можно сказать, до небес. Покупать у них что-то стало просто невыгодно», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что сейчас многие тюменские предприниматели занимаются поиском других поставщиков. «Отечественную косметику и средства для ухода волос брать просто бессмысленно: там абсолютно не то качество. Ищем, интересуемся, что-то пробуем. Возможно, договоримся с поставщиками из Узбекистана. Будем покупать через них», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что многие зарубежные компании присоединились к санкциям, введенным США и странами ЕС против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Компании перестали поставлять свою продукцию в РФ и начали закрывать свои заводы, находящиеся на территории Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские салоны красоты столкнулись с перебоями в поставках косметики и лаков для волос зарубежных производителей, которые ушли с российского рынка на фоне международных санкций. Об этом URA.RU рассказал владелец одной из парикмахерских. Он уточнил, что раньше бизнесмены закупали расходники через Казахстан, но недавно местные поставщики значительно подняли цены на товар. «В Казахстане можно взять товары и продукцию всех компаний, которые ушли с российского рынка. В том числе, косметику. Местные дельцы это вовремя поняли, и неплохо стали зарабатывать на санкциях. Но в последнее время обнаглели и подняли цены, можно сказать, до небес. Покупать у них что-то стало просто невыгодно», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что сейчас многие тюменские предприниматели занимаются поиском других поставщиков. «Отечественную косметику и средства для ухода волос брать просто бессмысленно: там абсолютно не то качество. Ищем, интересуемся, что-то пробуем. Возможно, договоримся с поставщиками из Узбекистана. Будем покупать через них», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что многие зарубежные компании присоединились к санкциям, введенным США и странами ЕС против России в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Компании перестали поставлять свою продукцию в РФ и начали закрывать свои заводы, находящиеся на территории Российской Федерации.