Офицер армии ДНР: США отправили Киеву ЗРК Patriot, чтобы получить преимущество над РФ и Китаем

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Передача ЗРК Patriot Украине помогает США добиться ядерного преимущества над Россией, рассказал офицер ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Размещение американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине позволяет США добиться стратегического ядерного преимущества над Россией и Китаем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал офицер ДНР с позывным Ситх.

«Передача ЗРК Patriot Украине показывает, что США использует любую возможность получить стратегическое преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем», — рассказал офицер. Он отметил, что благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому Вашингтон получил возможность вынести свою противоракетную оборону к границам России.

Ранее президент США Джо Байден принял окончательное решение по поставкам ЗРК Patriot Украине и заявил, что это никак не повлияет на эскалацию конфликта. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Москва желает четко понимать будут ли американские граждане или граждане других стран НАТО участвовать в обслуживании ЗРК Patriot, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставляемые американские комплексы будут законной военной целью для российских военных, сообщает «Национальная служба новостей».

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Размещение американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украине позволяет США добиться стратегического ядерного преимущества над Россией и Китаем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал офицер ДНР с позывным Ситх. «Передача ЗРК Patriot Украине показывает, что США использует любую возможность получить стратегическое преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем», — рассказал офицер. Он отметил, что благодаря президенту Украины Владимиру Зеленскому Вашингтон получил возможность вынести свою противоракетную оборону к границам России. Ранее президент США Джо Байден принял окончательное решение по поставкам ЗРК Patriot Украине и заявил, что это никак не повлияет на эскалацию конфликта. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что Москва желает четко понимать будут ли американские граждане или граждане других стран НАТО участвовать в обслуживании ЗРК Patriot, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставляемые американские комплексы будут законной военной целью для российских военных, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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