Украинцев возмутила сцена с буквой Z в новом фильме Marvel

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Marvel обвиняют в поддержке РФ
Marvel обвиняют в поддержке РФ Фото:

На Украине обвиняют киностудию Marvel в поддержке России в текущем конфликте, сообщили журналисты со ссылкой на посты в соцсетях. Причина: в новом фильме «Громовержец» в названии команды мстителей использовалась буква Z на конце слова. 

«Украинцы „пригорели“ от сцены после титров в супергеройском фильме „Громовержцы“ от Marvel. Их возмутила буква Z, и они стали обвинять cоздателей кино в поддержке России», — передает RT.

Отмечается, что в конце кинокартины герой Красный Страж, бывший пилот  во времена СССР, предложил назвать команду не Avengers («Мстители»), а AvengerZ. В связи с этим некоторые зрители в соцсетях призывают игнорировать показ фильма в кинотеатрах. 

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На Украине обвиняют киностудию Marvel в поддержке России в текущем конфликте, сообщили журналисты со ссылкой на посты в соцсетях. Причина: в новом фильме «Громовержец» в названии команды мстителей использовалась буква Z на конце слова.  «Украинцы „пригорели“ от сцены после титров в супергеройском фильме „Громовержцы“ от Marvel. Их возмутила буква Z, и они стали обвинять cоздателей кино в поддержке России», — передает RT. Отмечается, что в конце кинокартины герой Красный Страж, бывший пилот  во времена СССР, предложил назвать команду не Avengers («Мстители»), а AvengerZ. В связи с этим некоторые зрители в соцсетях призывают игнорировать показ фильма в кинотеатрах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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