Россиян начнут наказывать за несообщение о подготовке диверсии

С 2 мая в России вступает в силу уголовная ответственность за несообщение о подготовке диверсии и содействие диверсионной деятельности. Изменения были внесены в шестую часть 205 статьи УК РФ (несообщение о преступлении).
Уголовная ответственность наступит за несообщение о преступлении по следующей статье: первая, вторая и третья части 281 УК РФ. Это диверсия, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организация диверсионного сообщества и участие в нем соответственно. Изменения направлены на ужесточение мер борьбы с угрозами национальной безопасности и усиление ответственности граждан за сокрытие информации о подобных преступлениях.
По обновленной статье предусматривается штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработка осужденного за период до шести месяцев, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. При этом лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточил ответственность за несообщение о готовящейся диверсии, распространив наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы до одного года не только на случаи сокрытия информации о террористических актах, но и о диверсионной деятельности. Поправки в статью 205.6 УК РФ вступают в силу с момента официального опубликования закона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.