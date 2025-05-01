01 мая 2025

Захарова указала на аморальность эксгумации останков героев ВОВ во Львове

© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова отметила, что подобные действия по отношению к захоронениям это неуважение к истории
Захарова отметила, что подобные действия по отношению к захоронениям это неуважение к истории Фото:

Экспертиза эксгумации захоронений советских солдат на мемориальном комплексе «Холм Славы» во Львове свидетельствует о проявлении античеловеческой сущности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И вот в этот самый год <…> они (киевский режим — прим. URA.RU) начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — подчеркнула Захарова «Известиям». Она также заявила, что наблюдаемые действия — это кощунственное надругательство над памятью павших.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на международном форуме в Волгограде заявлял, что на Украине и в странах Балтии молодежь использует нацистскую символику с попустительства западных стран, а также устанавливает памятники фашистским палачам. По его словам, подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны России и Беларуси.

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Экспертиза эксгумации захоронений советских солдат на мемориальном комплексе «Холм Славы» во Львове свидетельствует о проявлении античеловеческой сущности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «И вот в этот самый год <…> они (киевский режим — прим. URA.RU) начинают глумиться с особым цинизмом и жестокостью над памятью своих же собственных предков. Это и есть свидетельство их абсолютно античеловеческой сущности. Не просто аморальности, не просто беззакония, а античеловеческой сущности», — подчеркнула Захарова «Известиям». Она также заявила, что наблюдаемые действия — это кощунственное надругательство над памятью павших. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на международном форуме в Волгограде заявлял, что на Украине и в странах Балтии молодежь использует нацистскую символику с попустительства западных стран, а также устанавливает памятники фашистским палачам. По его словам, подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны России и Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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