Дуров устроил шоу из дронов в Дубае. Видео

В Дубае состоялось шоу дронов, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса
© Служба новостей «URA.RU»
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В шоу было задействовано порядка 1600 дронов
В шоу было задействовано порядка 1600 дронов Фото:

В Дубае (ОАЭ) накануне вечером прошло шоу дронов. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Небо над Дубаем никогда не выглядело таким прекрасным, как сегодня», — написал Дуров в своем telegram-канале. Представление было приурочено к достижению отметки в один миллион пользователей на платформе Telegram.

В шоу было задействовано свыше полутора тысяч беспилотников, пишет telegram-канал «Код Дурова». Также сообщается, что программа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря созданию крупнейшей в мире летающей косточки из дронов.

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В Дубае (ОАЭ) накануне вечером прошло шоу дронов. Об этом сообщил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. «Небо над Дубаем никогда не выглядело таким прекрасным, как сегодня», — написал Дуров в своем telegram-канале. Представление было приурочено к достижению отметки в один миллион пользователей на платформе Telegram. В шоу было задействовано свыше полутора тысяч беспилотников, пишет telegram-канал «Код Дурова». Также сообщается, что программа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря созданию крупнейшей в мире летающей косточки из дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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