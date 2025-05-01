01 мая 2025

Получить статус иноагента в РФ станет еще проще

В России расширяют основания для признания иноагентом
© Служба новостей «URA.RU»
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За сбор военных сведений будут присваивать статус иноагента
За сбор военных сведений будут присваивать статус иноагента Фото:

В России расширили критерии признания иностранными агентами. Об этом сообщается в указе президента РФ, вступающем в силу 2 мая.

«Статус иноагента теперь могут получить граждане, содействующие реализации решений международных организаций (без участия России), если они „направлены против безопасности страны“. Также иностранными агентами будут признавать лица за вовлечение в сбор сведений (включая несовершеннолетних) о военно-технической деятельности страны», — следует из соответствующего указа президента, сообщает ТАСС. 

В указе отсылают к федеральному закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно ему, иностранным агентом может быть признано любое юридическое лицо (российское или зарубежное), получающее поддержку из-за рубежа или находящееся под «иным иностранным влиянием».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с мая в стране повысят контроль за деятельностью иноагентов и сбежавших из РФ граждан. Также в стране расширят основания для признания лица иностранным агентом, пишет «Национальная служба новостей».

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В России расширили критерии признания иностранными агентами. Об этом сообщается в указе президента РФ, вступающем в силу 2 мая. «Статус иноагента теперь могут получить граждане, содействующие реализации решений международных организаций (без участия России), если они „направлены против безопасности страны“. Также иностранными агентами будут признавать лица за вовлечение в сбор сведений (включая несовершеннолетних) о военно-технической деятельности страны», — следует из соответствующего указа президента, сообщает ТАСС.  В указе отсылают к федеральному закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно ему, иностранным агентом может быть признано любое юридическое лицо (российское или зарубежное), получающее поддержку из-за рубежа или находящееся под «иным иностранным влиянием». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с мая в стране повысят контроль за деятельностью иноагентов и сбежавших из РФ граждан. Также в стране расширят основания для признания лица иностранным агентом, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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