Получить статус иноагента в РФ станет еще проще

В России расширили критерии признания иностранными агентами. Об этом сообщается в указе президента РФ, вступающем в силу 2 мая.
«Статус иноагента теперь могут получить граждане, содействующие реализации решений международных организаций (без участия России), если они „направлены против безопасности страны“. Также иностранными агентами будут признавать лица за вовлечение в сбор сведений (включая несовершеннолетних) о военно-технической деятельности страны», — следует из соответствующего указа президента, сообщает ТАСС.
В указе отсылают к федеральному закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно ему, иностранным агентом может быть признано любое юридическое лицо (российское или зарубежное), получающее поддержку из-за рубежа или находящееся под «иным иностранным влиянием».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с мая в стране повысят контроль за деятельностью иноагентов и сбежавших из РФ граждан. Также в стране расширят основания для признания лица иностранным агентом, пишет «Национальная служба новостей».
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