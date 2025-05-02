Суд запретил вводить комиссии по кредитным картам россиян

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Верховный суд РФ указал, что банки не имеют права менять условия кредитного договора и вводить новые комиссии
Верховный суд РФ указал, что банки не имеют права менять условия кредитного договора и вводить новые комиссии Фото:

Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам. 

«Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Поводом стало дело жителя Санкт-Петербурга, оформившего в 2022 году карту в „Альфа-банке“. Банк спустя месяц установил комиссию за снятие наличных, несмотря на обещанный льготный лимит. Суд признал такие действия недопустимыми, несмотря на оговорку в договоре о праве банка менять условия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст определения. Суды трех инстанций поддержали позицию банка, однако Верховный суд РФ с ними не согласился и встал на сторону заемщика.

Верховный суд РФ указал, что банки не имеют права в одностороннем порядке менять условия кредитного договора и вводить новые комиссии, так как это увеличивает финансовую нагрузку на заемщика. Введенную комиссию за снятие наличных суд признал недействительной и направил дело на пересмотр с учетом своих выводов.

Ранее российские банки уже сталкивались с критикой со стороны клиентов из-за изменения условий по кредитным картам, включая снижение лимитов, блокировку операций и сокращение кешбэка, особенно для держателей, не приносящих доход банку. Также Центробанк сообщал о случаях, когда кредитные организации предлагали микрозаймы под видом кредитов без полного раскрытия условий, что вызывало недовольство и подрывало доверие к финансовому рынку.

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Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.  «Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии по кредитным картам. Поводом стало дело жителя Санкт-Петербурга, оформившего в 2022 году карту в „Альфа-банке“. Банк спустя месяц установил комиссию за снятие наличных, несмотря на обещанный льготный лимит. Суд признал такие действия недопустимыми, несмотря на оговорку в договоре о праве банка менять условия», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст определения. Суды трех инстанций поддержали позицию банка, однако Верховный суд РФ с ними не согласился и встал на сторону заемщика. Верховный суд РФ указал, что банки не имеют права в одностороннем порядке менять условия кредитного договора и вводить новые комиссии, так как это увеличивает финансовую нагрузку на заемщика. Введенную комиссию за снятие наличных суд признал недействительной и направил дело на пересмотр с учетом своих выводов. Ранее российские банки уже сталкивались с критикой со стороны клиентов из-за изменения условий по кредитным картам, включая снижение лимитов, блокировку операций и сокращение кешбэка, особенно для держателей, не приносящих доход банку. Также Центробанк сообщал о случаях, когда кредитные организации предлагали микрозаймы под видом кредитов без полного раскрытия условий, что вызывало недовольство и подрывало доверие к финансовому рынку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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