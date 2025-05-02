Reuters: США и Украина получат выгоду от сделки по ресурсам лишь через 20 лет

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Вашингтон и Киев еще не скоро смогут получить финансовую выгоду от ресурсной сделки из-за разрушенной инфраструктуры на Украине
Вашингтон и Киев еще не скоро смогут получить финансовую выгоду от ресурсной сделки из-за разрушенной инфраструктуры на Украине Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Украина и США смогут получить финансовую выгоду от сделки по добыче полезных ископаемых не ранее чем через 10–20 лет. Об этом сообщили американские СМИ. 

«Финансовая отдача от нового соглашения о поставках полезных ископаемых между Украиной и США, вероятно, займет десятилетие или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в опустошенной войной стране», — говорится в материале агентства.  По информации Reuters, даже в странах с развитым горнодобывающим сектором, таких как Канада и Австралия, на освоение новых месторождений уходит от 10 до 20 лет. В случае с Украиной ситуация осложняется разрушенной энергетической и транспортной инфраструктурой, а также отсутствием гарантий безопасности для будущих инвестиций.

Эксперты полагают, что эти факторы могут существенно затормозить приток капитала и реализацию проектов по добыче критически важных ресурсов. Глава отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб отметил, что для инвесторов вложения в украинские проекты выглядят слишком рискованными на фоне альтернативных стран, не находящихся в состоянии военных действий.

Соглашение о добыче полезных ископаемых между США и Украиной было подписано 1 мая и предусматривает приоритетный доступ американских компаний к украинским ресурсам, включая алюминий, графит, нефть и газ, передает RT. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован Верховной радой, что, по данным СМИ, ожидается в ближайшие дни.

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Украина и США смогут получить финансовую выгоду от сделки по добыче полезных ископаемых не ранее чем через 10–20 лет. Об этом сообщили американские СМИ.  «Финансовая отдача от нового соглашения о поставках полезных ископаемых между Украиной и США, вероятно, займет десятилетие или даже больше, поскольку инвесторы сталкиваются со множеством препятствий при запуске новых рудников в опустошенной войной стране», — говорится в материале агентства.  По информации Reuters, даже в странах с развитым горнодобывающим сектором, таких как Канада и Австралия, на освоение новых месторождений уходит от 10 до 20 лет. В случае с Украиной ситуация осложняется разрушенной энергетической и транспортной инфраструктурой, а также отсутствием гарантий безопасности для будущих инвестиций. Эксперты полагают, что эти факторы могут существенно затормозить приток капитала и реализацию проектов по добыче критически важных ресурсов. Глава отдела полезных ископаемых в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб отметил, что для инвесторов вложения в украинские проекты выглядят слишком рискованными на фоне альтернативных стран, не находящихся в состоянии военных действий. Соглашение о добыче полезных ископаемых между США и Украиной было подписано 1 мая и предусматривает приоритетный доступ американских компаний к украинским ресурсам, включая алюминий, графит, нефть и газ, передает RT. Для вступления в силу документ должен быть ратифицирован Верховной радой, что, по данным СМИ, ожидается в ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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