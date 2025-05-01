Стрелявшего на Красной площади активиста Крисевича задержали в Рязанской области

Петербургский художник и акционист Павел Крисевич, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве, был задержан правоохранительными органами на территории Рязанской области по подозрению в нападении на таксиста. Об этом сообщается в официальном telegram-канале художника.
«Павла Крисевича задержали на железнодорожной станции Милославская по ориентировке в совершении преступления о нападении на таксиста 12 февраля в Скопине, в котором он никогда не был. Павла отвезли в отделение полиции для опроса», — указано в telegram-канале Крисевича. Сам художник утверждает, что в городе Скопин никогда не был, а обвинения в его адрес считает необоснованными.
В 2023 году Тверской суд Москвы назначил Павлу Крисевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Основанием для вынесения приговора послужил инцидент со стрельбой из охолощенного оружия на Красной площади. Ранее Крисевич уже получал аналогичный срок, однако то решение суда впоследствии было отменено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.