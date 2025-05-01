В Госдуме призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки на Алешки

Вооруженные силы России должны ответить ударом ракетой «Орешник» по позициям ВСУ после атаки украинской армии на Алешки в Херсонской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев По его словам, необходимо не только провести тщательное расследование случившегося, но и установить личности офицеров, отдавших приказ на удар по мирным жителям.
«Каждый такой теракт обязательно должен быть задокументирован, должно быть проведено его тщательное расследование. Если возможно, с установлением конкретных воинских частей ВСУ или офицеров, отдававших приказы. Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой „Искандеров“ или одним „Орешником“, чтобы другие служащие в ВСУ потом хотя бы задумались, прежде чем бить по российским мирным жителям», — высказался Журавлев в беседе с NEWS.ru.
Депутат также выразил мнение, что причастных к атаке на Алешки украинских военных не стоит брать в плен, как это делали во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что возмездие в любом случае настигнет каждого, кто запускает снаряды по российским городам, даже если это произойдет не сразу
В городе Алешки Херсонской области продолжаются мероприятия по эвакуации тел гражданских лиц, погибших в результате удара, нанесенного украинскими военными по местному рынку, сообщил глава региона Владимир Сальдо. 1 мая ВСУ осуществили атаку на Алешки с применением FPV-дронов. В результате происшествия погибли семь человек, еще более двадцати получили ранения различной степени тяжести, напоминает RT.
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