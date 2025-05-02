Минфин и ЦБ готовят меры поддержки для долгосрочных сбережений россиян

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Государство хочет сделать долгосрочные инвестиции более привлекательными
Государство хочет сделать долгосрочные инвестиции более привлекательными Фото:

К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Об этом сообщает министр финансов Иван Чебесков.

«Мы стараемся создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе», — заявил Чебесков изданию «Известия». По его словам, ведомства работают над концепцией развития семейных сбережений, а также над линейкой финансовых инструментов, ориентированных на накопления в пользу детей.

Для достижения этой цели Минфин и Банк России разрабатывают федеральный проект по развитию финансового рынка, предусматривающий комплекс льгот и мер поддержки, особое внимание в котором будет уделено семьям. Эксперты отмечают, что новая программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволит семьям снизить финансовую нагрузку, связанную с обеспечением жизненных потребностей детей, включая накопления на образование и улучшение жилищных условий. Предусматривается, что участие в программе будет добровольным, а государство предоставит гражданам дополнительные льготы для повышения привлекательности долгосрочных вложений.

Традиция накопления средств для детей к их совершеннолетию, существовавшая еще в СССР, вновь приобретает актуальность в современной России. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, сегодня родители выпускников сталкиваются с целым рядом финансовых трудностей, среди которых — поиск денег на улучшение жилищных условий для своих детей.

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К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Об этом сообщает министр финансов Иван Чебесков. «Мы стараемся создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе», — заявил Чебесков изданию «Известия». По его словам, ведомства работают над концепцией развития семейных сбережений, а также над линейкой финансовых инструментов, ориентированных на накопления в пользу детей. Для достижения этой цели Минфин и Банк России разрабатывают федеральный проект по развитию финансового рынка, предусматривающий комплекс льгот и мер поддержки, особое внимание в котором будет уделено семьям. Эксперты отмечают, что новая программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволит семьям снизить финансовую нагрузку, связанную с обеспечением жизненных потребностей детей, включая накопления на образование и улучшение жилищных условий. Предусматривается, что участие в программе будет добровольным, а государство предоставит гражданам дополнительные льготы для повышения привлекательности долгосрочных вложений. Традиция накопления средств для детей к их совершеннолетию, существовавшая еще в СССР, вновь приобретает актуальность в современной России. Об этом сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, сегодня родители выпускников сталкиваются с целым рядом финансовых трудностей, среди которых — поиск денег на улучшение жилищных условий для своих детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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