ВСУ атаковали мирный рынок в Алешках: карта спецоперации на Украине на 1 мая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Херсонской области. В результате нападения погибли семь мирных жителей, более двадцати получили ранения в населенном пункте Алешки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По информации Министерства обороны РФ, украинская армия запустила 137 дронов по населенным пунктам РФ за последние сутки. Также известно, что ВСУ усилили свое присутствие в Сумской области, направив туда бригаду управления беспилотниками «Птицы Мадьяра». Несмотря на это, российские военные продвигаются в районе Часова Яра и уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ на территории региона. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Херсонская область
Сегодня утром ВСУ с использованием FPV-дронов атаковали центральный рынок в Алешках Херсонской области. В момент нападения на рынке присутствовало большое количество мирных граждан, погибло семь человек, более 20 ранены. На месте происшествия работают все экстренные службы. Информацию об инциденте сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. По предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 — ранены", — написал глава региона в своем telegram-канале.
Курская область
Военный аналитик Андрей Марочко обозначил активность украинских военных на курском направлении. Согласно его словам, наблюдается действие эвакуационных групп ВСУ, которые занимаются прикрытием отступающих разрозненных подразделений после неудачи в Курской области.
"На курском направлении действует ряд так называемых эвакуационных групп противника, которые огнем прикрывают отход своих сил и средств. Но по характеру действий могу сказать, что между подразделениями отмечаются неслаженные действия, поскольку фиксировался дружественный огонь", — отметил Марочко.
Сумская область
По данным, предоставленным российскими военными структурами, украинское военное командование усилило свое присутствие на севере Сумского района Сумской области, направив туда подразделения спецопераций (ССО), Главное управление разведки (ГУР Минобороны Украины) и бригаду беспилотников «Птицы Мадьяра».
"На севере Сумского района Сумской области сегодня действуют сводные подразделения украинских десантников, морпехов, штурмовые и мотопехотные части, в том числе 67-й отдельной механизированной бригады (бывший "Правый сектор", признан террористической организацией и запрещен в РФ — прим. ТАСС), а также отряды ССО, ГУР, СБУ и нацгвардии. Переброшены на данный участок фронта также медийные подразделения вражеских дроноводов, в том числе пресловутые "Птицы Мадьяра" из 414-й бригады ударных БПЛА", — сказал собеседник агентства ТАСС.
Согласно данным Минобороны РФ, артиллерийские подразделения группировки «Север» осуществили успешное уничтожение личного состава и бронетехники украинской армии в лесах Сумской области. Отмечено, что для корректировки огня использовались данные, полученные от БПЛА. Это позволило с высокой точностью определить координаты и провести успешное нанесение удара по заданному сектору.
"Расчеты РСЗО "Град" 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе проведения СВО уничтожили позиции с живой силой и бронетехнику ВСУ в лесистой местности на территории Сумской области", — говорится в заявлении ведомства.
ДНР
За последние несколько дней российские военные достигли значительного прогресса в центре Часова Яра в ДНР, овладев несколькими зданиями. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он также отметил, что в городе еще присутствуют укрепленные участки, где ВСУ продолжают оказывать сопротивление.
"Касаемо Часова Яра: за последние несколько суток есть серьезные успехи у наших войск в центре города. Были заняты домостроения по улице Горького и идет продвижение юго-западнее от центра города", — заявил Марочко.
Российские военные силы осуществили успешные атаки на временные стационары ВСУ, расположенные на южнодонецком направлении. Кроме того, согласно предварительной информации, ранения получили примерно 15 военных из 15-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины и 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"В Поддубном наши войска нанесли массированные удары по пунктам временной дислокации противника. Уничтожено не менее десяти военнослужащих ССО ГУР МО Украины и первого механизированного батальона 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ", — сообщили в силовых структурах.
Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 и 120-мм минометов «Сани» группировки «Восток» активно препятствуют попыткам ротации украинских войск, особенно в районе населенных пунктов Отрадное и Федоровка на южнодонецком направлении. Об этом информирует Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшие сутки минометчики уничтожили пункт управления беспилотниками противника, а гранатометчики АГС-17 нанесли удары по скоплениям живой силы и нескольким огневым точкам ВСУ.
"Расчеты АГС-17 и 120-мм минометов "Сани" группировки войск "Восток" поддерживают продвижение штурмовых подразделений и срывают попытки ротации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Отрадное и Федоровка на южнодонецком направлении", — указано в официальном сообщении ведомства.
Красноармейское направление
Минобороны России объявило о выполнении успешной артиллерийской операции против ВСУ. Атака была осуществлена с использованием реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» от группировки войск «Центр». Целью удара стала территория, где были сосредоточены живая сила и техника противника, расположенная на красноармейском направлении в контексте специальной военной операции.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанесли артиллерийский удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации", — говорится в сообщении военного ведомства.
Харьковская область
Министерство обороны России объявило об успешной миссии беспилотных аппаратов «Молния» военной группировки «Запад», результатом которой стало уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ в Харьковской области.
"Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" продемонстрировали боевую работу по уничтожению опорного пункта с личным составом и бронированной техники ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.
Дрон, оснащенный противотанковой миной ТМ-62М, успешно преодолел противодействие систем радиоэлектронной борьбы и воздушного наблюдения ВСУ, что обеспечило точное поражение цели. Это способствовало продолжению наступательных действий штурмовых подразделений группировки «Запад».
Атаки ВСУ дронами
В ночь на 1 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало Минобороны в telegram-канале. Там дополнили, что над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями было сбито по два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Позднее ведомство опубликовало еще одно сообщение по беспилотникам над Белгородской областью. «С 7.40 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщило Министерство обороны в telegram-канале.
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