01 мая 2025

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Развожаев: ВС РФ отражают атаку дронов ВСУ в Севастополе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПВО ведет работу по уничтожению БПЛА
ПВО ведет работу по уничтожению БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с работой военных по отражению атаки беспилотников. По предварительной информации, военнослужащим удалось уничтожить семь БПЛА в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставайтесь дома, отойдите от окон. ПВО ведет работу по уничтожению БПЛА. Также работают средства подавления. Доверяйте только официальной информации», — написал губернатор в своем telegram-канале.

В ночь на 2 мая в Крыму была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации telegram-канала SHOT, над несколькими городами полуострова раздавались звуки взрывов, а силы противовоздушной обороны уничтожили порядка 15 дронов. На данный момент официальные ведомства не сообщали о наличии разрушений или пострадавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с работой военных по отражению атаки беспилотников. По предварительной информации, военнослужащим удалось уничтожить семь БПЛА в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставайтесь дома, отойдите от окон. ПВО ведет работу по уничтожению БПЛА. Также работают средства подавления. Доверяйте только официальной информации», — написал губернатор в своем telegram-канале. В ночь на 2 мая в Крыму была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации telegram-канала SHOT, над несколькими городами полуострова раздавались звуки взрывов, а силы противовоздушной обороны уничтожили порядка 15 дронов. На данный момент официальные ведомства не сообщали о наличии разрушений или пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...