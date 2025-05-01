Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с работой военных по отражению атаки беспилотников. По предварительной информации, военнослужащим удалось уничтожить семь БПЛА в воздухе над морем на значительном расстоянии от берега. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставайтесь дома, отойдите от окон. ПВО ведет работу по уничтожению БПЛА. Также работают средства подавления. Доверяйте только официальной информации», — написал губернатор в своем telegram-канале.
В ночь на 2 мая в Крыму была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации telegram-канала SHOT, над несколькими городами полуострова раздавались звуки взрывов, а силы противовоздушной обороны уничтожили порядка 15 дронов. На данный момент официальные ведомства не сообщали о наличии разрушений или пострадавших.
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