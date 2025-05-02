Рубио: Россия и Украина стали ближе к урегулированию

Россия и Украина стали ближе в урегулировании украинского вопроса. Однако в переговорах вскоре потребуется «прорыв». Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио.
«Они (Россия и Украина — прим. URA.RU) еще далеки, они ближе, но далеки. Потребуется прорыв очень скоро. Президент [США Дональд Трамп] примет решение, сколько времени мы еще посвятим этому», — сказал Рубио в разговоре с Fox News.
Ранее стало известно, что США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что Вашингтон ожидает от России и Украины предоставления четких и конструктивных предложений, пишет «Царьград». Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, отвел Соединенным Штатам срок в 100 дней для налаживания переговорного процесса.
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