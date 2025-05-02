Рубио: Россия и Украина стали ближе к урегулированию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва и Киев стали ближе в вопросе урегулирования украинского конфликта, считает Рубио
Москва и Киев стали ближе в вопросе урегулирования украинского конфликта, считает Рубио Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия и Украина стали ближе в урегулировании украинского вопроса. Однако в переговорах вскоре потребуется «прорыв». Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио.

«Они (Россия и Украина — прим. URA.RU) еще далеки, они ближе, но далеки. Потребуется прорыв очень скоро. Президент [США Дональд Трамп] примет решение, сколько времени мы еще посвятим этому», — сказал Рубио в разговоре с Fox News.

Ранее стало известно, что США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что Вашингтон ожидает от России и Украины предоставления четких и конструктивных предложений, пишет «Царьград». Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, отвел Соединенным Штатам срок в 100 дней для налаживания переговорного процесса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Украина стали ближе в урегулировании украинского вопроса. Однако в переговорах вскоре потребуется «прорыв». Об этом сообщил Государственный секретарь США Марко Рубио. «Они (Россия и Украина — прим. URA.RU) еще далеки, они ближе, но далеки. Потребуется прорыв очень скоро. Президент [США Дональд Трамп] примет решение, сколько времени мы еще посвятим этому», — сказал Рубио в разговоре с Fox News. Ранее стало известно, что США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подчеркнула, что Вашингтон ожидает от России и Украины предоставления четких и конструктивных предложений, пишет «Царьград». Вице-президент Джей Ди Вэнс, в свою очередь, отвел Соединенным Штатам срок в 100 дней для налаживания переговорного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...