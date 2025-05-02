Тело мужчины нашли под завалами на шахте в Кузбассе

В Кузбассе под завалами на одной из шахт было обнаружено тело пропавшего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кемеровской области.
«В ходе проведения спасательной операции под завалами было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства. В настоящее время спасатели извлекают его тело из-под завалов.
В рамках следственных мероприятий также назначены необходимые экспертизы. Следователи изучают обстоятельства произошедшего для выяснения причин обрушения на шахте. Они допрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию. На месте происшествия также продолжают работать оперативные службы.
На шахте АО «Евраз ЗСМК» 30 апреля 2025 года при подготовке к проведению работ по добыче руды произошел выброс воды с глиной. По факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов было возбуждено уголовное дело.
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