Тело мужчины нашли под завалами на шахте в Кузбассе

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На месте происшествия продолжают работать спасатели
На месте происшествия продолжают работать спасатели Фото:

В Кузбассе под завалами на одной из шахт было обнаружено тело пропавшего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кемеровской области.

«В ходе проведения спасательной операции под завалами было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства. В настоящее время спасатели извлекают его тело из-под завалов.

В рамках следственных мероприятий также назначены необходимые экспертизы. Следователи изучают обстоятельства произошедшего для выяснения причин обрушения на шахте. Они допрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию. На месте происшествия также продолжают работать оперативные службы.

На шахте АО «Евраз ЗСМК» 30 апреля 2025 года при подготовке к проведению работ по добыче руды произошел выброс воды с глиной. По факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов было возбуждено уголовное дело.

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В Кузбассе под завалами на одной из шахт было обнаружено тело пропавшего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кемеровской области. «В ходе проведения спасательной операции под завалами было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства. В настоящее время спасатели извлекают его тело из-под завалов. В рамках следственных мероприятий также назначены необходимые экспертизы. Следователи изучают обстоятельства произошедшего для выяснения причин обрушения на шахте. Они допрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию. На месте происшествия также продолжают работать оперативные службы. На шахте АО «Евраз ЗСМК» 30 апреля 2025 года при подготовке к проведению работ по добыче руды произошел выброс воды с глиной. По факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов было возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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