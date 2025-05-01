В Госдуму внесут законопроект об интеграции «Почты России» с Госуслугами

Законопроект о присвоении «Почте России» статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений в многоквартирные дома, а также о расширении цифровых возможностей компании, будет внесен в Государственную Думу в мае-июне 2024 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, член Совета директоров «Почты России» Сергей Гаврилов.
«Законопроект, который задает направление для качественного преобразования „Почты России“ в новых условиях будет внесен в Государственную Думу в мае-июне, в текущем месяце истечет срок его публичного обсуждения. Законопроект предлагает не локальные изменения, а новую целостную модель взаимодействия между государством, технологическими платформами и гражданами», — заявил Гаврилов, передает РИА Новости.
Законопроект также предусматривает право «Почты России» принимать электронные платежи без дополнительных комиссий от кредитных организаций, что может снизить финансовую нагрузку на пользователей и повысить доступность услуг. Также это позволит получать уведомления и управлять отправлениями дистанционно, что особенно важно для жителей малонаселенных и труднодоступных регионов страны.
Помимо этого, законопроект предусматривает возможность реализации отделениями «Почты России» безрецептурных лекарств, не требующих специальных условий хранения. Предполагается, что такая мера поможет устранить дефицит аптечной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. Также почтовые отделения смогут выступать как пункты выдачи заказов с маркетплейсов, что сделает их более востребованными для нужд онлайн-торговли и логистики, но без превращения в полноценные коммерческие структуры.
Минздрав РФ рассматривает вариант организации продаж лекарственных средств посредством «Почты России», сообщал руководитель ведомства Михаил Мурашко. Необходимо отметить, что еще в 2021 году «Почта России» получила от Росздравнадзора бессрочную лицензию, позволяющую осуществлять оптовую реализацию, хранение и транспортировку медикаментов. Согласно планам компании, для взаимодействия с крупными аптечными сетями должен использоваться логистический центр, расположенный во Внуково.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.