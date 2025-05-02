Израиль нанес удары по цели рядом с президентским дворцом в Дамаске

Нетаньяху: мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нетаньяху сообщил, что Израиль не допустит развертывания сил к югу от Дамаска
Нетаньяху сообщил, что Израиль не допустит развертывания сил к югу от Дамаска Фото:

Израильские военные нанесли удары по объекту, расположенному вблизи президентского дворца в Дамаске (Сирия). Операция была проведена с целью устранения потенциальной угрозы для общины друзов на территории Сирии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — сказал Нетаньяху. Его слова передает издание The Times of Israel.

Друзы представляют собой этноконфессиональное сообщество арабского происхождения, населяющее территории Ливана, Сирии, Израиля и Иордании. После того как в Дамаске в конце прошлого года произошла смена власти, израильские власти неоднократно подчеркивали свою готовность обеспечить безопасность общины друзов в Сирии.

ВC Израиля несколько дней назад осуществили превентивную атаку по позициям радикальных группировок на территории Сирии с целью предотвратить возможное нападение на друзов, проживающих в районе Асхания неподалеку от Дамаска, пишет «Царьград». Проведение данной операции было одобрено Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильские военные нанесли удары по объекту, расположенному вблизи президентского дворца в Дамаске (Сирия). Операция была проведена с целью устранения потенциальной угрозы для общины друзов на территории Сирии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — сказал Нетаньяху. Его слова передает издание The Times of Israel. Друзы представляют собой этноконфессиональное сообщество арабского происхождения, населяющее территории Ливана, Сирии, Израиля и Иордании. После того как в Дамаске в конце прошлого года произошла смена власти, израильские власти неоднократно подчеркивали свою готовность обеспечить безопасность общины друзов в Сирии. ВC Израиля несколько дней назад осуществили превентивную атаку по позициям радикальных группировок на территории Сирии с целью предотвратить возможное нападение на друзов, проживающих в районе Асхания неподалеку от Дамаска, пишет «Царьград». Проведение данной операции было одобрено Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...