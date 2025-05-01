В Госдуме предложили ежегодно индексировать налоговые вычеты для россиян

В Госдуме предложили ежегодно увеличивать размер социальных налоговых вычетов для россиян с учетом коэффициента-дефлятора. С таким заявлением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Предлагается изучить возможность использования коэффициента-дефлятора в рамках главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации не только для расчета суммы налога и подачи налоговой декларации определенными категориями иностранных граждан, работающих по найму в России, но и для определения размеров социальных налоговых вычетов», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения от Миронова. В документе отмечается, что коэффициент-дефлятор — это ежегодно устанавливаемый показатель для учета инфляции при расчете налогов.
Он корректирует налоговые ставки и предельные доходы, включая потенциальный доход предпринимателей. Однако сейчас коэффициенты-дефляторы не применяются к социальным налоговым вычетам. Предлагается использовать их для вычетов на обучение, лечение, фитнес и страхование, чтобы эти суммы индексировались ежегодно и сохраняли свою ценность, отмечается в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что россияне могут столкнуться с новой схемой мошенничества, связанной с налоговым вычетом. Мошенники предлагают оформить вычет за один день через якобы аккредитованного партнера ФНС. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он предупредил, что звонки от неизвестных могут быть убедительными, и призвал не разглашать личные данные. Особую опасность представляет предложение оформить «виртуальную карту с повышенным уровнем защиты», якобы для безопасного перевода средств.
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