01 мая 2025

В США заявили о возможных новых санкциях против России

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Возможность новых санкций США против России сохраняется
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США не исключают новых антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Вариант введения дополнительных ограничительных мер в отношении России остается в силе», — отметила Брюс в ходе брифинга для журналистов в четверг. Данное заявление приводит РИА Новости.

Ранее российская сторона неоднократно называла введенные против нее санкции противоправными и неэффективными. Власти РФ также подчеркивали, что страна успешно преодолела последствия ограничений, адаптировавшись к новым условиям.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ) заявил, что большинство сенаторов США поддерживают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают у России нефть и газ. Одобрить подобный антироссийский законопроект готовы 72 из 100 сенаторов США, если переговоры по Украине зайдут в тупик, пишет «Национальная служба новостей».

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США не исключают новых антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. «Вариант введения дополнительных ограничительных мер в отношении России остается в силе», — отметила Брюс в ходе брифинга для журналистов в четверг. Данное заявление приводит РИА Новости. Ранее российская сторона неоднократно называла введенные против нее санкции противоправными и неэффективными. Власти РФ также подчеркивали, что страна успешно преодолела последствия ограничений, адаптировавшись к новым условиям. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ) заявил, что большинство сенаторов США поддерживают введение пошлин в 500% для стран, которые покупают у России нефть и газ. Одобрить подобный антироссийский законопроект готовы 72 из 100 сенаторов США, если переговоры по Украине зайдут в тупик, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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