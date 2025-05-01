01 мая 2025

Турецкий министр: при землетрясении в Стамбуле повреждения получили 4295 зданий

© Служба новостей «URA.RU»
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За землетрясением последовали повторные толчки
За землетрясением последовали повторные толчки Фото:

В результате землетрясения в Стамбуле (Турция) были повреждены почти 4300 зданий. Об этом рассказал министр градостроительства и окружающей среды страны Мурат Курум.

«Мы проверили 36 425 зданий. Из них — 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», — цитирует Мурата Курума агентство IHA. Окончательные цифры по ущербу еще предстоит установить.

Серия подземных толчков сотрясла Стамбул в коне апреля, напоминает RT. В результате пострадали 236 человек, жертв нет, отмечает телеканал 360. Из-за инцидента рассеяние отменили 30% туров в регион, передает «Национальная служба новостей». 

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В результате землетрясения в Стамбуле (Турция) были повреждены почти 4300 зданий. Об этом рассказал министр градостроительства и окружающей среды страны Мурат Курум. «Мы проверили 36 425 зданий. Из них — 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», — цитирует Мурата Курума агентство IHA. Окончательные цифры по ущербу еще предстоит установить. Серия подземных толчков сотрясла Стамбул в коне апреля, напоминает RT. В результате пострадали 236 человек, жертв нет, отмечает телеканал 360. Из-за инцидента рассеяние отменили 30% туров в регион, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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