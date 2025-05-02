Metrоpoles: лидер Бразилии полтора года игнорирует просьбы Зеленского о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский более полутора лет пытался наладить личный контакт с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, направляя ему письма с просьбой об организации встречи, однако так и не получил ответа. Об этом сообщила бразильская газета Metropoles со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, одно из обращений Зеленский направил 27 октября 2023 года, в день 78-летия Лулы да Силвы, выразив желание встретиться лично. Кроме того, украинский президент просил главу Бразилии пригласить его на саммит Группы двадцати (G20), проходивший в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года. Несмотря на эти усилия, представители Украины не получили приглашения на саммит. «Власти Бразилии посчитали возможную встречу неуместной, поскольку саммит был посвящен борьбе с голодом и бедностью, устойчивому развитию и глобальному управлению», — утверждают собеседники газеты.
Также сообщается, что после того как Лула да Силва объявил о планах посетить Москву по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне, украинские власти пригласили его посетить Киев до поездки в Россию. На данный момент этот визит не входит в планы бразильского лидера, отмечает Metropoles.
Ранее Лула да Силва отказал в проведении встречи с бывшим главой итальянского правительства Массимо Далемой, прибывшим по поручению Зеленского, информирует итальянское издание La Repubblica, ссылаясь на заявление самого Далемы. Он уточнил, что на одном из прошедших форумов, где присутствовал украинский лидер, последний обратился к нему с просьбой о поддержке. По словам Далемы, Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты рано или поздно утратят интерес к Украине, а европейские государства не отличаются надежностью.
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