Что думают на Западе о сделке США и Украины: ресурсы в обмен на инвестиции и неясное будущее

Украина и США заключили сделку по ресурсам, которой добивался Трамп

США и Украина подписали соглашение об «экономическом партнерстве» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Вашингтон и Киев заключили соглашение по вопросам использования природных ресурсов Украины. Переговорный процесс, предшествовавший подписанию документа, занял значительное время. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивал на достижении соглашения, предусматривающего возможность для США частично возместить затраты, связанные с предоставлением военной поддержки Украине. Однако в конце марта Киев отказался подписывать договор. О подписании сделки стало известно в ночь на первое мая. Как сообщают иностранные СМИ, Киев подписал все необходимые документы и предоставил американцам привилегированный доступ к разработке украинских ресурсов. В них входят алюминий, графит, нефть и природный газ. Однако официальный документ еще не был опубликован. Подробнее об условиях договора и выгоде для каждой стороны сделки — в материале URA.RU. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Украина и США подписали соглашение по ископаемым: куда денутся недра страны, которые так возжелал Трамп Условия заключения соглашения со стороны Украины Правительство Украины утвердило необходимые меры для заключения договора с США о создании Фонда инвестиций. Он будет формироваться за счет вкладов как США, так и Украины, при этом все доходы будут реинвестированы в экономику Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Договоренность основывается на пяти ключевых принципах: Равноправие : Фонд организуется на паритетных началах 50/50, где каждая сторона обладает равным правом голоса.

: Фонд организуется на паритетных началах 50/50, где каждая сторона обладает равным правом голоса. Сохранение контроля : Украина сохраняет полный контроль над своими ресурсами, включая недра, инфраструктуру и природные богатства.

: Украина сохраняет полный контроль над своими ресурсами, включая недра, инфраструктуру и природные богатства. Привлечение новых инвестиций : договор не предполагает создание долговых обязательств.

: договор не предполагает создание долговых обязательств. Гарантии для инвесторов и покупателей : Фонд будет финансировать проекты с обеспечением гарантий коммерческих закупок на условиях "бери или плати".

: Фонд будет финансировать проекты с обеспечением гарантий коммерческих закупок на условиях "бери или плати". Соответствие европейской интеграции: соглашение совместимо с европейским курсом Украины и не мешает стремлению страны стать членом ЕС. Возможности для США Соглашение между США и Украиной о совместной добыче полезных ископаемых в республике не содержит в себе гарантий безопасности, которые бы взял на себя Вашингтон. Согласно документу, фонд не только способствует восстановлению украинской экономики, но и открывает новые возможности для американских компаний в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, нефтегазовая отрасль. Ожидается, что в случае достижения соглашений о прекращении огня, данные инвестиции могут превратиться в многомиллиардный бизнес, при этом значительная часть восстановительных работ может быть направлена на американские компании. Информацию сообщает The New York Times. Трамп отметил, что ресурсная сделка с Украиной станет выгодной для США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Президент США Дональд Трамп пообещал получить от Украины гораздо больше денег, чем 350 миллиардов, которые были предоставлены Киеву Вашингтоном. По его словам, соглашение должно оказаться прибыльным для Штатов. В рамках этого договора американской стороне предоставляется возможность участвовать в инвестиционных инициативах, связанных с освоением ресурсов Украины. К числу этих ресурсов относятся нефть, природный газ, алюминий и ряд других. Заявление Зеленского Лидер Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что данное соглашение станет шагом к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности для страны. Он подчеркнул, что фонд будет направлен на разведку критически важных минералов и поставки энергии, что в свою очередь поможет оплатить восстановление страны после конфликта. «Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и надежным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно», — написал он в соцсети X. Реакция западных СМИ Сделка не содержит обязательств США помочь Украине в вопросе безопасности, пишет NYT Фото: Создано в Midjourney © URA.RU The New York Times Администрация президента Трампа подписала новое соглашение, контуры которого пока остаются неясными, особенно в части будущей американской военной поддержки Украины. По словам NYT, сделка не будет иметь значения, пока продолжаются боевые действия. "Администрация Трампа не предоставила немедленно подробности о соглашении, и неясно, что оно означает для будущего американской военной поддержки Украины. Один человек, знакомый с переговорами, обсуждая их на условиях анонимности, сказал, что окончательная сделка не включает явных гарантий будущей помощи США в области безопасности. Другой сказал, что Соединенные Штаты отвергли эту идею на раннем этапе процесса. Несмотря на фанфары, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся", — пишет издание. Washington Post Новое соглашение, подписанное между США и Украиной, вызывает сомнения в реальности его исполнения. По информации источников Washington Post, документ больше отражает гипотетические возможности развития украинской горнодобывающей промышленности по добыче лития и редкоземельных металлов, чем реальные перспективы. Администрация президента Трампа оценивает потенциал этих природных ресурсов в триллионы долларов, однако эксперты считают такие оценки иллюзорными. "Сделка отражает в основном гипотетические вопросы, крайне маловероятно, что Украина имеет возможность развивать новую горнодобывающую промышленность лития или редкоземельных металлов, назвав триллионы долларов в природных ресурсах, заявленные администрацией Трампа иллюзорными", — сообщает WP. Зеленский значительно уменьшил выгоду США в подписанном договоре, сообщает BBC Фото: Официальный сайт президента Украины BBC Зеленский смог добиться значимых уступок от администрации США в рамках нового двустороннего соглашения, пишет издание. Как стало известно из текста проекта соглашения, с которым ознакомились корреспонденты BBC, основной задачей фонда станет разведка критически важных минералов и обеспечение энергетической независимости Украины. Важным аспектом соглашения является и то, что доходы от деятельности фонда пойдут на финансирование восстановления Украины. "Зеленскому все же удалось добиться ключевых уступок от Вашингтона. В более раннем проекте сегодняшнего текста, с которым ознакомилась BBC, говорится, что совместный американо-украинский инвестиционный фонд будет создан для разведки критически важных минералов и поставок энергии в Украине. Доходы помогут оплатить восстановление Украины. Важно то, что в проекте говорится, что стоимость будущей военной помощи США, предоставляемой Украине, будет учитываться как часть американских инвестиций в фонд. Это означает, что Украина, по сути, предоставит Вашингтону доступ к некоторым из своих природных ресурсов в обмен на будущую помощь США в сфере безопасности. Но это значительно меньше того, чего хотел Трамп", — пишет BBC.

