Военные РФ ликвидировали более 50 боевиков ВСУ на Донецком направлении

24 декабря 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили иностранных наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила более 50 солдат ВСУ и иностранных наемников на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Раздоловки (ДНР). Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа», — заявили в Минобороны РФ . В пятницу российские военные уничтожили около 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении, передает деловое издание «Взгляд». Также армия РФ ударила по опорным пунктам украинских военных вблизи Артемовска, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ. Неделю назад военные РФ освободили Яковлевку в ДНР.

Российская армия уничтожила более 50 солдат ВСУ и иностранных наемников на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Раздоловки (ДНР). Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа», — заявили в Минобороны РФ. В пятницу российские военные уничтожили около 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении, передает деловое издание «Взгляд». Также армия РФ ударила по опорным пунктам украинских военных вблизи Артемовска, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ. Неделю назад военные РФ освободили Яковлевку в ДНР.