ВС РФ освободили село Яковлевку в ДНР

В настоящий момент происходит очистка освобожденной территории от украинских войск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Яковлевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
«На Донецком направлении взят под контроль населенный пункт Яковлевка (ДНР). Завершается его очистка от остатков украинских войск», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга.
Вскоре состоится коллегия Минобороны РФ. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готовит важные заявления.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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