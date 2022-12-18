ВС РФ освободили село Яковлевку в ДНР

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В настоящий момент происходит очистка освобожденной территории от украинских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Яковлевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На Донецком направлении взят под контроль населенный пункт Яковлевка (ДНР). Завершается его очистка от остатков украинских войск», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга.

Вскоре состоится коллегия Минобороны РФ. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готовит важные заявления.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Яковлевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ. «На Донецком направлении взят под контроль населенный пункт Яковлевка (ДНР). Завершается его очистка от остатков украинских войск», — пояснили в ведомстве в ходе брифинга. Вскоре состоится коллегия Минобороны РФ. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готовит важные заявления. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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