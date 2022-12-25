25 декабря 2022
24 декабря 2022

Снегурочка с черным лицом рассмешила жителей ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители предположили, что краска на лице Снегурочки потекла из-за теплой погоды (фото из архива) Фото:

В Покачах (ХМАО) местных жителей рассмешила скульптура Снегурочки, лицо которой стало черным. Пост опубликован в группе «Что интересного? Покачи» в соцсети «ВКонтакте». Горожане в комментариях предположили, что краска потекла из-за теплой погоды.

«Вы видели на улице 0 градусов? Наверное, поэтому, думаю, все исправят», — поделилась Марина Стафеева. «Снегурочка из «Люди в черном», — прокомментировала Гульнара Вильданова. «Тушь потекла», — написал Павел Хорошевский. «Когда зашла в помещение с улицы в -35», — высказалась Юлия Кобякова.

В администрацию Покачей направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске местные жители пожаловались на фигуры в снежном городке. Нанесенная на них краска пачкает одежду.

Снегурочка рассмешила местных жителей

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В Покачах (ХМАО) местных жителей рассмешила скульптура Снегурочки, лицо которой стало черным. Пост опубликован в группе «Что интересного? Покачи» в соцсети «ВКонтакте». Горожане в комментариях предположили, что краска потекла из-за теплой погоды. «Вы видели на улице 0 градусов? Наверное, поэтому, думаю, все исправят», — поделилась Марина Стафеева. «Снегурочка из «Люди в черном», — прокомментировала Гульнара Вильданова. «Тушь потекла», — написал Павел Хорошевский. «Когда зашла в помещение с улицы в -35», — высказалась Юлия Кобякова. В администрацию Покачей направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске местные жители пожаловались на фигуры в снежном городке. Нанесенная на них краска пачкает одежду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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