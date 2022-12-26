В Челябинской области растет заболеваемость гриппом среди малышей

В Челябинской области среди детей до трех лет за неделю заболеваемость выросла на 8,1% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Свиной грипп — 2022

В Челябинской области заболеваемость гриппом среди детей до трех лет за неделю выросла на 8,1%. Об этом URA.RU 26 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«На 26 декабря за неделю зарегистрирован рост уровня заболеваемости на 3,7% по сравнению с уровнем неделей ранее. Среди взрослого населения — на 5,5%, детей от трех до шести лет — 1,4% и детей до трех лет — 8,1%», — уточнили в ведомстве.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников, по сравнению с прошлой неделей, остался тем же. Притом заболеваемость гриппом среди ОРВИ сократилась с 81,9% до 31%.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области замедлился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. С 19 декабря на 21 декабря заболеваемость упала с 20,8% до 14%.