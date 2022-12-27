Со стороны добывающих предприятий вырос спрос на миасские кабелеукладчики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) заменил своей спецтехникой латиноамериканские машины на угольных карьерах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, продажи в 2022 году возросли в два раза.

«В декабре поставили партию кабелеукладчиков в количестве четырех автомобилей для угольного карьера в Сибири. Наша техника приходит на смену аналогам из Латинской Америки, которые горнообогатительные комбинаты раньше обычно приобретали», — пояснили URA.RU на заводе.

Разработкой модели занималось конструкторское бюро предприятия. Автомобиль оснащен лазерными датчиками расстояния. С их помощью измеряют диаметр намотки на барабан. Скорость намотки-размотки можно регулировать, как и ряд других параметров. Для этого система снабжена мониторами и видеокамерами.

Автомобиль используется для подведения кабеля к экскаваторам в карьере. В отсутствие агрегата работу проделывают вручную. Регулировать с лебедки укладку кабеля в таком случае приходится бригаде из 10 человек. При использовании миасского кабелеукладчика количество задействованного персонала сокращается до двух сотрудников: водителя и оператора кабелеразмотки.

На заводе планируют рост заказов в 2023 году. Техника позволяет работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов, что делает ее востребованной в России и за рубежом. Шасси базового автомобиля рассчитано на передвижение по технологическим дорогам разрезов, включая труднопроходимые участки и дороги общего пользования. Завод «ГИРД» занимается разработкой и производством спецтехники. В 2022 году компания представила усовершенствованную модель автодома.

Импортозамещение стало актуально в стране с началом действия экономических санкций. Ограничения были введены рядом правительств после того, как РФ объявила о проведении спецоперации на Украине.

Кабелеукладчики могут работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Фото: пресс-служба завода «ГИРД»