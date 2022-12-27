Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) заменил своей спецтехникой латиноамериканские машины на угольных карьерах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, продажи в 2022 году возросли в два раза.
«В декабре поставили партию кабелеукладчиков в количестве четырех автомобилей для угольного карьера в Сибири. Наша техника приходит на смену аналогам из Латинской Америки, которые горнообогатительные комбинаты раньше обычно приобретали», — пояснили URA.RU на заводе.
Разработкой модели занималось конструкторское бюро предприятия. Автомобиль оснащен лазерными датчиками расстояния. С их помощью измеряют диаметр намотки на барабан. Скорость намотки-размотки можно регулировать, как и ряд других параметров. Для этого система снабжена мониторами и видеокамерами.
Автомобиль используется для подведения кабеля к экскаваторам в карьере. В отсутствие агрегата работу проделывают вручную. Регулировать с лебедки укладку кабеля в таком случае приходится бригаде из 10 человек. При использовании миасского кабелеукладчика количество задействованного персонала сокращается до двух сотрудников: водителя и оператора кабелеразмотки.
На заводе планируют рост заказов в 2023 году. Техника позволяет работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов, что делает ее востребованной в России и за рубежом. Шасси базового автомобиля рассчитано на передвижение по технологическим дорогам разрезов, включая труднопроходимые участки и дороги общего пользования. Завод «ГИРД» занимается разработкой и производством спецтехники. В 2022 году компания представила усовершенствованную модель автодома.
Импортозамещение стало актуально в стране с началом действия экономических санкций. Ограничения были введены рядом правительств после того, как РФ объявила о проведении спецоперации на Украине.
Кабелеукладчики могут работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов
Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) заменил своей спецтехникой латиноамериканские машины на угольных карьерах. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, продажи в 2022 году возросли в два раза. «В декабре поставили партию кабелеукладчиков в количестве четырех автомобилей для угольного карьера в Сибири. Наша техника приходит на смену аналогам из Латинской Америки, которые горнообогатительные комбинаты раньше обычно приобретали», — пояснили URA.RU на заводе. Разработкой модели занималось конструкторское бюро предприятия. Автомобиль оснащен лазерными датчиками расстояния. С их помощью измеряют диаметр намотки на барабан. Скорость намотки-размотки можно регулировать, как и ряд других параметров. Для этого система снабжена мониторами и видеокамерами. Автомобиль используется для подведения кабеля к экскаваторам в карьере. В отсутствие агрегата работу проделывают вручную. Регулировать с лебедки укладку кабеля в таком случае приходится бригаде из 10 человек. При использовании миасского кабелеукладчика количество задействованного персонала сокращается до двух сотрудников: водителя и оператора кабелеразмотки. На заводе планируют рост заказов в 2023 году. Техника позволяет работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов, что делает ее востребованной в России и за рубежом. Шасси базового автомобиля рассчитано на передвижение по технологическим дорогам разрезов, включая труднопроходимые участки и дороги общего пользования. Завод «ГИРД» занимается разработкой и производством спецтехники. В 2022 году компания представила усовершенствованную модель автодома. Импортозамещение стало актуально в стране с началом действия экономических санкций. Ограничения были введены рядом правительств после того, как РФ объявила о проведении спецоперации на Украине.