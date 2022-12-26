Мобилизованный студент из ХМАО вернулся домой после отправки сослуживцев в зону СВО

Мобилизованного из ХМАО вернули домой после вмешательства омбудсмена Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО незаконно мобилизованного студента очно-заочного отделения вернули домой в Горноправдинск уже после отправки его сослуживцев из учебного центра в Елани. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что у него было законное право на отсрочку, но не смог предоставить подтверждающие документы из-за бумажной волокиты в вузе.

«Студент очно-заочной формы одного из вузов ХМАО мобилизован в конце октября несмотря на то, что имел право на отсрочку. Он обратился в аппарат омбудсмена с заявлением о незаконной мобилизации и сообщил, что во время призыва не смог предоставить документы в военкомат — по его словам, в вузе долго шла подготовка документов, и в итоге молодого человека отправили в Еланский гарнизон. Благодаря нашим совместным действиям с военным прокурором ЦВО удалось вернуть его домой в Горноправдинск», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, решение об отсрочке было принято 25 декабря. «Военный прокурор после получения ходатайства уполномоченного по правам человека взял ситуацию на контроль. На следующий день заявитель отправился в ХМАО», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о возвращении мобилизованного отца троих детей в Нижневартовск после вмешательства омбудсмена. Во время мобилизации жена нижневартвоца родила третьего ребенка, и у отца появилось право на отсрочку.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.