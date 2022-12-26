26 декабря 2022

Мобилизованный студент из ХМАО вернулся домой после отправки сослуживцев в зону СВО

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованного из ХМАО вернули домой после вмешательства омбудсмена Фото:

В ХМАО незаконно мобилизованного студента очно-заочного отделения вернули домой в Горноправдинск уже после отправки его сослуживцев из учебного центра в Елани. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что у него было законное право на отсрочку, но не смог предоставить подтверждающие документы из-за бумажной волокиты в вузе.

«Студент очно-заочной формы одного из вузов ХМАО мобилизован в конце октября несмотря на то, что имел право на отсрочку. Он обратился в аппарат омбудсмена с заявлением о незаконной мобилизации и сообщил, что во время призыва не смог предоставить документы в военкомат — по его словам, в вузе долго шла подготовка документов, и в итоге молодого человека отправили в Еланский гарнизон. Благодаря нашим совместным действиям с военным прокурором ЦВО удалось вернуть его домой в Горноправдинск», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, решение об отсрочке было принято 25 декабря. «Военный прокурор после получения ходатайства уполномоченного по правам человека взял ситуацию на контроль. На следующий день заявитель отправился в ХМАО», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о возвращении мобилизованного отца троих детей в Нижневартовск после вмешательства омбудсмена. Во время мобилизации жена нижневартвоца родила третьего ребенка, и у отца появилось право на отсрочку.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.

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В ХМАО незаконно мобилизованного студента очно-заочного отделения вернули домой в Горноправдинск уже после отправки его сослуживцев из учебного центра в Елани. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала корреспонденту URA.RU, что у него было законное право на отсрочку, но не смог предоставить подтверждающие документы из-за бумажной волокиты в вузе. «Студент очно-заочной формы одного из вузов ХМАО мобилизован в конце октября несмотря на то, что имел право на отсрочку. Он обратился в аппарат омбудсмена с заявлением о незаконной мобилизации и сообщил, что во время призыва не смог предоставить документы в военкомат — по его словам, в вузе долго шла подготовка документов, и в итоге молодого человека отправили в Еланский гарнизон. Благодаря нашим совместным действиям с военным прокурором ЦВО удалось вернуть его домой в Горноправдинск», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, решение об отсрочке было принято 25 декабря. «Военный прокурор после получения ходатайства уполномоченного по правам человека взял ситуацию на контроль. На следующий день заявитель отправился в ХМАО», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о возвращении мобилизованного отца троих детей в Нижневартовск после вмешательства омбудсмена. Во время мобилизации жена нижневартвоца родила третьего ребенка, и у отца появилось право на отсрочку. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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