Бизнесмены ХМАО вынуждены избавляться от недвижимости на фоне антиалкогольного закона

28 декабря 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Закон запрещает торговать спиртным во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматели в ХМАО вынуждены избавляться от магазинов, которые попали под новый антиалкогольный закон. Он запрещает торговать спиртным во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Бизнесмены массово пытаются сдать такие помещения в аренду. Об этом URA.RU рассказал один из бизнесменов в Сургуте. «Мониторю рынок, очень много помещений сдаются в аренду. По ремонту видно, что там были пивные, магазины — оборудование соответственно вывезли. Если по карте посмотреть, где они располагаются, то видно, что во дворах. Тяжело бизнесу, люди съезжают», — рассказал журналисту агентства предприниматель на правах анонимности. В нижневартовской торгово-промышленной палате тем временем считают, что проблема касается именно местных предпринимателей, которые являются собственниками помещений и не могут просто переехать на другую арендную локацию. «Это уже решения предпринимателей, тянуть ли дальше в минус свой объект, либо закрываться или что-то еще думать. Мы не отслеживаем эти индивидуальные случаи, но понятно, что попытка сдать… он [предприниматели] точно не сдаст это под тот же коммерческий объект. Поэтому возможно объявлений об аренде появится больше, а предпринимателей станет меньше», — прокомментировал журналисту агентства руководитель нижневартовской ТПП Анатолий Лисин. URA.RU также направило официальный запрос в окружной департамент экономического развития с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Антиалкогольный закон начал действовать в ХМАО с 1 сентября. Он запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Власти предложили предпринимателям перепрофилировать торговые точки, которые попали под запрет закона. Предприниматели остались недовольны новыми ограничениями, прогнозируя резкое снижение доходов. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО проводят переговоры с бизнесом по поправкам в антиалкогольный закон. При этом представители предпринимательского сообщества высказывались о том, что обсуждение зашло в тупик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели в ХМАО вынуждены избавляться от магазинов, которые попали под новый антиалкогольный закон. Он запрещает торговать спиртным во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Бизнесмены массово пытаются сдать такие помещения в аренду. Об этом URA.RU рассказал один из бизнесменов в Сургуте. «Мониторю рынок, очень много помещений сдаются в аренду. По ремонту видно, что там были пивные, магазины — оборудование соответственно вывезли. Если по карте посмотреть, где они располагаются, то видно, что во дворах. Тяжело бизнесу, люди съезжают», — рассказал журналисту агентства предприниматель на правах анонимности. В нижневартовской торгово-промышленной палате тем временем считают, что проблема касается именно местных предпринимателей, которые являются собственниками помещений и не могут просто переехать на другую арендную локацию. «Это уже решения предпринимателей, тянуть ли дальше в минус свой объект, либо закрываться или что-то еще думать. Мы не отслеживаем эти индивидуальные случаи, но понятно, что попытка сдать… он [предприниматели] точно не сдаст это под тот же коммерческий объект. Поэтому возможно объявлений об аренде появится больше, а предпринимателей станет меньше», — прокомментировал журналисту агентства руководитель нижневартовской ТПП Анатолий Лисин. URA.RU также направило официальный запрос в окружной департамент экономического развития с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Антиалкогольный закон начал действовать в ХМАО с 1 сентября. Он запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Власти предложили предпринимателям перепрофилировать торговые точки, которые попали под запрет закона. Предприниматели остались недовольны новыми ограничениями, прогнозируя резкое снижение доходов. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО проводят переговоры с бизнесом по поправкам в антиалкогольный закон. При этом представители предпринимательского сообщества высказывались о том, что обсуждение зашло в тупик.