В ХМАО бизнесмены отказываются от переговоров с властями по поправкам в антиалкогольный закон

08 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сейчас алкоголь запрещено продавать напротив детских площадок и во дворах жилых домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО прошел очередной раунд переговоров по поправкам в антиалкогольный закон. Однако ряд бизнесменов отказались от диалога с властями ХМАО, считая, что обсуждение зашло в тупик. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей Сургута. «Активную деятельность не стоит уже проводить, не хотят они идти на связь, поэтому вот такая ситуация сейчас. Из нашего предпринимательского сообщества многие смирились с ситуацией. У бизнеса одно желание — отменить этот закон, но судя по тому, как продвигается ситуация, этому не бывать. Мы зашли в тупик. Кажется, что можно себе еще больше навредить», — рассказал корреспонденту агентства на правах анонимности предприниматель. При этом в департаменте экономического развития ХМАО напротив отмечают, что по итогам обсуждения не заметили потери интереса среди предпринимателей. «Все активно участвуют в обсуждении. И просто предприниматели индивидуальные были, и юридические лица, торговые сети, ТПП широкое участие в круглом столе принимали. Активность можно оценивать не только по количеству, но и по интенсивности [вовлечения] самих участников, поэтому работы меньше не стало, даже больше. Предприниматели заинтересованы, они обращаются, поэтому мы и работаем», — пояснил журналисту агентства замдиректора окружного департамента экономразвития Виталий Костин. По итогам переговоров участники приняли концепцию правового регулирования, в рамках которой новая рабочая группа будет рассматривать предложения по доработке закона. «Однозначно многие все-таки согласились в рамках круглого стола, что моменты есть, которые не до конца справедливы в этом законе, и он какой-то корректировки требует», — комментирует журналисту агентства руководитель нижневартовской торгово-промышленной палаты Анатолий Лисин. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО готовят новый раунд переговоров с бизнесом по поправкам в антиалкогольный закон. Он начал действовать в ХМАО с 1 сентября. Документ запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Ряд предпринимателей остались недовольны новыми ограничениями, прогнозируя резкое снижение доходов. В ответ власти стали принимать предложения от бизнеса о возможных поправках в закон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО прошел очередной раунд переговоров по поправкам в антиалкогольный закон. Однако ряд бизнесменов отказались от диалога с властями ХМАО, считая, что обсуждение зашло в тупик. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей Сургута. «Активную деятельность не стоит уже проводить, не хотят они идти на связь, поэтому вот такая ситуация сейчас. Из нашего предпринимательского сообщества многие смирились с ситуацией. У бизнеса одно желание — отменить этот закон, но судя по тому, как продвигается ситуация, этому не бывать. Мы зашли в тупик. Кажется, что можно себе еще больше навредить», — рассказал корреспонденту агентства на правах анонимности предприниматель. При этом в департаменте экономического развития ХМАО напротив отмечают, что по итогам обсуждения не заметили потери интереса среди предпринимателей. «Все активно участвуют в обсуждении. И просто предприниматели индивидуальные были, и юридические лица, торговые сети, ТПП широкое участие в круглом столе принимали. Активность можно оценивать не только по количеству, но и по интенсивности [вовлечения] самих участников, поэтому работы меньше не стало, даже больше. Предприниматели заинтересованы, они обращаются, поэтому мы и работаем», — пояснил журналисту агентства замдиректора окружного департамента экономразвития Виталий Костин. По итогам переговоров участники приняли концепцию правового регулирования, в рамках которой новая рабочая группа будет рассматривать предложения по доработке закона. «Однозначно многие все-таки согласились в рамках круглого стола, что моменты есть, которые не до конца справедливы в этом законе, и он какой-то корректировки требует», — комментирует журналисту агентства руководитель нижневартовской торгово-промышленной палаты Анатолий Лисин. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО готовят новый раунд переговоров с бизнесом по поправкам в антиалкогольный закон. Он начал действовать в ХМАО с 1 сентября. Документ запретил продажу спиртного в магазинах, расположенных во дворах жилых домов и рядом с детскими площадками. Ряд предпринимателей остались недовольны новыми ограничениями, прогнозируя резкое снижение доходов. В ответ власти стали принимать предложения от бизнеса о возможных поправках в закон.