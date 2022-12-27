В Волноваху доставили подарок от жены челябинского губернатора

Ирина Текслер подарила ребенку из ДНР электронный синтезатор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, отправила в Волноваху (ДНР) новогодний подарок, который ей выпал на «Елке желаний». Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, все желания детей, которые прозвучали на мероприятии в Челябинске, были исполнены.

«Четырнадцатилетний Ян попросил электронный синтезатор. Его мечту исполнила общественный деятель, учредитель „Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020“ Ирина Текслер. Многие ребята загадали на Новый год зимнюю одежду, обувь и игрушки. Такие мечты исполнили Алексей Фартыгин, Агата Ткачева, Дмитрий Агеев, Денис Чернятьев, Рашида Ковалева, Наталья Лугачева, Александр Орел», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Там отметили, что депутаты Заксобрания региона также не остались в стороне от ежегодной акции. Они подарили детям велосипеды, планшеты для учебы, мобильные телефоны и другие подарки.

Ранее на «Елке желаний» в Кремле у губернатора области Алексея Текслера ребенок из ДНР попросил умную колонку. Подготовка подарка к отправке началась прямо во время мероприятия.

«Елка желаний» проводится по всей стране уже в четвертый раз. Это уже стало хорошей традицией. В этом году особое внимание уделяют детям из семей мобилизованных.