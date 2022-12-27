В ТюмГУ подвели итоги научного конкурса «Золотая ладья»

В ТюмГУ наградили победителей премии «Золотая ладья» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменском государственном университете подвели итоги конкурса среди преподавателей и сотрудников вуза «Золотая ладья». Об этом сообщает официальный сайт вуза. Победителей, в том числе, наградили за успешную исследовательскую деятельность.

«В ТюмГУ наградили победителей конкурса „Золотая ладья“. Награда вручается преподавателям и сотрудникам университета за успехи и достижения в профессиональной сфере. На участие в пяти номинациях конкурса было подано 78 коллективных и индивидуальных заявок», — сообщает официальный сайт ТюмГУ.

Итоги конкурса преподавателей и сотрудников ТюмГУ подвели в пяти номинациях: «Управленческая команда года», «Исследовательская командой года», «Исследователь года», «Новое имя» и «Проект года». Награды победителям вручил ректор вуза Иван Романчук.

Для того, чтобы научное сообщество в России развивалось ускоренными темпами, в стране действует национальный проект «Наука и университеты». Его цели — создание научно-образовательных центров, обеспечение ученых передовой инфраструктурой для исследований, повышение привлекательности отечественной науки для российских и зарубежных ученых.