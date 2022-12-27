Губернатор Моор дал обещание женам тюменских военнослужащих

Губернатор Моор пообещал женам мобилизованных тюменцев адресную поддержку

Александр Моор пообещал семьям военнослужащих рассматривать их проблемы адресно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Поддержка семей мобилизованных тюменцев должна осуществляться адресно, а не при помощи «сплошных» мер. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил на встрече с женами и детьми военнослужащих.

«Меры поддержки [семьям мобилизованных] будут сохранены. Если говорить о перспективах, я думаю, что надо не „сплошные“ меры вводить, а работать персонально с семьями, адресно решая проблемы», — заявил Александр Моор на встрече с семьями тюменцев, призванных в рамках мобилизации.

Губернатор также добавил, что важным для него является то, что, когда военнослужащие вернутся домой, он мог честно смотреть им в глаза. Встреча главы региона с женами и детьми мобилизованных прошла в социальной гостиной регионального центра «Семья». В целом по Тюменской области работают 79 таких мест помощи, где тюменцы могут получить психологическую и консультативную поддержку.