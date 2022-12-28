Тюменский губернатор заявил, что гордится мобилизованными земляками

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что гордится мобилизованными жителями региона. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале.
«Горжусь нашими бойцами. Горжусь жителями региона, которые сплотились ради достижения цели. Вместе мы победим! Правительство региона разработало систему поддержки воинских подразделений дополнительным снаряжением и оборудованием, мы выплатили подъемные мобилизованным землякам. Помогаем их семьям. Эту работу продолжим и дальше, в 2023 году», — заявил Моор в своей публикации.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. В Вооруженные силы РФ были призваны около 300 тысяч военнослужащих запаса. В Тюменской области мобилизованные проходили боевое слаживание на базе загородного полигона ТВВИКУ. Там для них была организована инженерная, тактическая, огневая и медицинская подготовка.
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