29 декабря 2022

Пьяный водитель под Тюменью сбил насмерть дорожного рабочего

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Водитель скрылся с места аварии Фото:

Нетрезвый водитель, возвращавшийся с севера в Дагестан, на тюменской трассе сбил дорожного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Мужчина скончался на месте.

«По версии следствия, днем 28 июня 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем RENAULT LOGAN, возвращался из ХМАО-Югры в Р. Дагестан. Двигаясь по ремонтируемому участку автомобильной дороги в Ярковском районе, мужчина не справился с управлением, съехал на правую обочину, где допустил наезд на сигнальную дорожную веху и дорожного рабочего», — сообщает ведомство.

Водитель скрылся с места ДТП. Сотрудникам полиции удалось его задержать только через 39 километров от участка аварии. В крови у мужчины был обнаружен алкоголь. Дело передано в суд. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Нетрезвый водитель, возвращавшийся с севера в Дагестан, на тюменской трассе сбил дорожного рабочего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Мужчина скончался на месте. «По версии следствия, днем 28 июня 2022 года обвиняемый, управляя автомобилем RENAULT LOGAN, возвращался из ХМАО-Югры в Р. Дагестан. Двигаясь по ремонтируемому участку автомобильной дороги в Ярковском районе, мужчина не справился с управлением, съехал на правую обочину, где допустил наезд на сигнальную дорожную веху и дорожного рабочего», — сообщает ведомство. Водитель скрылся с места ДТП. Сотрудникам полиции удалось его задержать только через 39 километров от участка аварии. В крови у мужчины был обнаружен алкоголь. Дело передано в суд. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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