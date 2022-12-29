29 декабря 2022

В Челябинской области разыскивают двух вооруженных мужчин, убивших фермера

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области ввели план «Сирена» Фото:

В Челябинской области ввели план «Сирена» для поимки двух вооруженных мужчин, которые убили фермера в Кизильском районе. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, мужчины вооружены пистолетом и охотничьим ружьем.

«Мужчины застрелили фермера недалека от поселка Измайловский в Кизильском районе. После они завладели охотничьим ружьем фермера и на машине жены убитого скрылись с места преступления», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU портреты убийц составлены. На месте преступления были найдены следы их обуви и три стреляные гильзы от пистолета.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.

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В Челябинской области ввели план «Сирена» для поимки двух вооруженных мужчин, которые убили фермера в Кизильском районе. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, мужчины вооружены пистолетом и охотничьим ружьем. «Мужчины застрелили фермера недалека от поселка Измайловский в Кизильском районе. После они завладели охотничьим ружьем фермера и на машине жены убитого скрылись с места преступления», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU портреты убийц составлены. На месте преступления были найдены следы их обуви и три стреляные гильзы от пистолета. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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