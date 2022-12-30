Свердловчанин без прав попал в аварию и сбежал. Видео

31 декабря 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Авария произошла днем 31 декабря возле деревни Монастырка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Каменском-Уральским (Свердловская область) 18-летний мужчина на Scoda выехал на встречку и врезался в Lada Niva, после чего сбежал с места ДТП. В результате аварии пассажир и водитель отечественного внедорожника получили переломы, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Scoda выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Niva. В результате аварии у водителя и пассажира отечественного внедорожника переломы. 18-летний водитель иномарки сбежал с места ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 31 декабря возле деревни Монастырка. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

Под Каменском-Уральским (Свердловская область) 18-летний мужчина на Scoda выехал на встречку и врезался в Lada Niva, после чего сбежал с места ДТП. В результате аварии пассажир и водитель отечественного внедорожника получили переломы, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Scoda выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Niva. В результате аварии у водителя и пассажира отечественного внедорожника переломы. 18-летний водитель иномарки сбежал с места ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 31 декабря возле деревни Монастырка. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».