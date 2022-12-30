30 декабря 2022

Свердловчанин без прав попал в аварию и сбежал. Видео

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Авария произошла днем 31 декабря возле деревни Монастырка Фото:

Под Каменском-Уральским (Свердловская область) 18-летний мужчина на Scoda выехал на встречку и врезался в Lada Niva, после чего сбежал с места ДТП. В результате аварии пассажир и водитель отечественного внедорожника получили переломы, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Scoda выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Niva. В результате аварии у водителя и пассажира отечественного внедорожника переломы. 18-летний водитель иномарки сбежал с места ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла днем 31 декабря возле деревни Монастырка. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».

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Под Каменском-Уральским (Свердловская область) 18-летний мужчина на Scoda выехал на встречку и врезался в Lada Niva, после чего сбежал с места ДТП. В результате аварии пассажир и водитель отечественного внедорожника получили переломы, рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Водитель Scoda выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Niva. В результате аварии у водителя и пассажира отечественного внедорожника переломы. 18-летний водитель иномарки сбежал с места ДТП», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла днем 31 декабря возле деревни Монастырка. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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