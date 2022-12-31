31 декабря 2022
30 декабря 2022

Полицейские устроили облавы на опасных пермских водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский митинг. Салехард, мигалки, дпс
Полицейские предупредили пермяков о массовых проверках Фото:

В Прикамье повсеместно организованы рейды «Опасный водитель». Профилактические мероприятия направлены на выявление автовладельцев, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Проверки будут проводиться в течение всех праздничных дней начала января 2023 года, рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

«Сотрудники полиции информируют участников дорожного движения о проведении в выходные и праздничные дни проверок водителей на состояние опьянения. Во всех муниципальных образованиях края будут организованы и проведены профилактические мероприятия», — указано в telegram-канале ведомства.

Полицейские напоминают, что за нетрезвое вождение предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от полутора до двух лет. Нарушители также могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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В Прикамье повсеместно организованы рейды «Опасный водитель». Профилактические мероприятия направлены на выявление автовладельцев, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Проверки будут проводиться в течение всех праздничных дней начала января 2023 года, рассказали в Госавтоинспекции Прикамья. «Сотрудники полиции информируют участников дорожного движения о проведении в выходные и праздничные дни проверок водителей на состояние опьянения. Во всех муниципальных образованиях края будут организованы и проведены профилактические мероприятия», — указано в telegram-канале ведомства. Полицейские напоминают, что за нетрезвое вождение предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от полутора до двух лет. Нарушители также могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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