Полицейские устроили облавы на опасных пермских водителей

Полицейские предупредили пермяков о массовых проверках Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Прикамье повсеместно организованы рейды «Опасный водитель». Профилактические мероприятия направлены на выявление автовладельцев, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Проверки будут проводиться в течение всех праздничных дней начала января 2023 года, рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

«Сотрудники полиции информируют участников дорожного движения о проведении в выходные и праздничные дни проверок водителей на состояние опьянения. Во всех муниципальных образованиях края будут организованы и проведены профилактические мероприятия», — указано в telegram-канале ведомства.

Полицейские напоминают, что за нетрезвое вождение предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от полутора до двух лет. Нарушители также могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей.