31 декабря 2022
30 декабря 2022

Ассоциация инвалидов Макеевки поблагодарила жителей ХМАО за помощь. Видео

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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Члены ассоциации инвалидов из Макеевки чувствуют не только материальную, но и моральную поддержку Югры Фото:

Лидер фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев передал благодарность от ассоциации инвалидов Макеевки за новогодние подарки и вещи, собранные жителями Югры. Соответсвующее видео от председателя организации Ирины Чибизовой депутат разместил на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие жители Югры, Ханты-Мансийского автономного округа. От имени членов Макеевской городской ассоциации инвалидов „Ника плюс“ и от себя лично, выражаю огромную благодарность за гуманитарную помощь, которую вы для нас собрали и привезли в организацию. Вы даже не представляете, какая это радость для нас», — говорится в сообщении.

Ирина Чибизова отметила, что переданная помощь — это не только материальная, но и моральная поддержка. Вместе с грузом в организацию прибыла живая елка и украшения к ней. Помимо этого, глава ассоциации поздравила всех с Новым годом и пожелала всем жить в мире и дружбе.

Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга отправили помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Груз собрали и отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв».

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Лидер фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев передал благодарность от ассоциации инвалидов Макеевки за новогодние подарки и вещи, собранные жителями Югры. Соответсвующее видео от председателя организации Ирины Чибизовой депутат разместил на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие жители Югры, Ханты-Мансийского автономного округа. От имени членов Макеевской городской ассоциации инвалидов „Ника плюс“ и от себя лично, выражаю огромную благодарность за гуманитарную помощь, которую вы для нас собрали и привезли в организацию. Вы даже не представляете, какая это радость для нас», — говорится в сообщении. Ирина Чибизова отметила, что переданная помощь — это не только материальная, но и моральная поддержка. Вместе с грузом в организацию прибыла живая елка и украшения к ней. Помимо этого, глава ассоциации поздравила всех с Новым годом и пожелала всем жить в мире и дружбе. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга отправили помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Груз собрали и отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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