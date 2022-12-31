Ассоциация инвалидов Макеевки поблагодарила жителей ХМАО за помощь. Видео

01 января 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Члены ассоциации инвалидов из Макеевки чувствуют не только материальную, но и моральную поддержку Югры Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев передал благодарность от ассоциации инвалидов Макеевки за новогодние подарки и вещи, собранные жителями Югры. Соответсвующее видео от председателя организации Ирины Чибизовой депутат разместил на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие жители Югры, Ханты-Мансийского автономного округа. От имени членов Макеевской городской ассоциации инвалидов „Ника плюс“ и от себя лично, выражаю огромную благодарность за гуманитарную помощь, которую вы для нас собрали и привезли в организацию. Вы даже не представляете, какая это радость для нас», — говорится в сообщении. Ирина Чибизова отметила, что переданная помощь — это не только материальная, но и моральная поддержка. Вместе с грузом в организацию прибыла живая елка и украшения к ней. Помимо этого, глава ассоциации поздравила всех с Новым годом и пожелала всем жить в мире и дружбе. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга отправили помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Груз собрали и отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв».

Лидер фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев передал благодарность от ассоциации инвалидов Макеевки за новогодние подарки и вещи, собранные жителями Югры. Соответсвующее видео от председателя организации Ирины Чибизовой депутат разместил на свой странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дорогие жители Югры, Ханты-Мансийского автономного округа. От имени членов Макеевской городской ассоциации инвалидов „Ника плюс“ и от себя лично, выражаю огромную благодарность за гуманитарную помощь, которую вы для нас собрали и привезли в организацию. Вы даже не представляете, какая это радость для нас», — говорится в сообщении. Ирина Чибизова отметила, что переданная помощь — это не только материальная, но и моральная поддержка. Вместе с грузом в организацию прибыла живая елка и украшения к ней. Помимо этого, глава ассоциации поздравила всех с Новым годом и пожелала всем жить в мире и дружбе. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга отправили помощь для членов Макеевской городской ассоциации инвалидов «Ника Плюс». Груз собрали и отправили представители екатеринбургского клуба производственников «Прорыв».