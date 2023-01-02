02 января 2023

Экс-советник президента Украины: власти Киева скрывают реальный масштаб потерь страны от населения

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События на Майдане. Киев, майдан, киев, украина, баррикады, улица грушевского
Соскин сообщил, что власти Украины скрывают свои потери намеренно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом заявил экономист и бывший советник президента страны Олег Соскин.

«Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается. [Русские] и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить», — рассказал эксперт в своем видео на Youtube-канале. По его словам, это скрывается от населения Украины потому, что люди наконец поймут, какие потери несет Украина.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. После теракта на Крымском мосту, ВС РФ наносят удары по украинской энергоструктуре.

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Власти Украины скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом заявил экономист и бывший советник президента страны Олег Соскин. «Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается. [Русские] и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить», — рассказал эксперт в своем видео на Youtube-канале. По его словам, это скрывается от населения Украины потому, что люди наконец поймут, какие потери несет Украина. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. После теракта на Крымском мосту, ВС РФ наносят удары по украинской энергоструктуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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