Экс-советник президента Украины: власти Киева скрывают реальный масштаб потерь страны от населения

Власти Украины скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом заявил экономист и бывший советник президента страны Олег Соскин.
«Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается. [Русские] и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить», — рассказал эксперт в своем видео на Youtube-канале. По его словам, это скрывается от населения Украины потому, что люди наконец поймут, какие потери несет Украина.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. После теракта на Крымском мосту, ВС РФ наносят удары по украинской энергоструктуре.
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Власти Украины скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Об этом заявил экономист и бывший советник президента страны Олег Соскин. «Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается. [Русские] и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить», — рассказал эксперт в своем видео на Youtube-канале. По его словам, это скрывается от населения Украины потому, что люди наконец поймут, какие потери несет Украина. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. После теракта на Крымском мосту, ВС РФ наносят удары по украинской энергоструктуре.