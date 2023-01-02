02 января 2023
01 января 2023
31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Тюмени при пожаре в частном доме погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
Возгорание произошло утром 3 января Фото:

В Тюмени в одноэтажном частном доме произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Возгорание произошло утром третьего января.

«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение жилого дома по всей площади. Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар, не допустив его распространения на соседние жилые дома. В результате пожара один человек погиб», — сообщает ведомство.

Обстоятельства дела и причины возгорания уточняются. В ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 28 пожарных.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюмени в одноэтажном частном доме произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Возгорание произошло утром третьего января. «На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение жилого дома по всей площади. Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар, не допустив его распространения на соседние жилые дома. В результате пожара один человек погиб», — сообщает ведомство. Обстоятельства дела и причины возгорания уточняются. В ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 28 пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...