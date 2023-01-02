В Тюмени при пожаре в частном доме погиб человек

Возгорание произошло утром 3 января
В Тюмени в одноэтажном частном доме произошел пожар, в котором погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Возгорание произошло утром третьего января.
«На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение жилого дома по всей площади. Огнеборцам удалось быстро локализовать пожар, не допустив его распространения на соседние жилые дома. В результате пожара один человек погиб», — сообщает ведомство.
Обстоятельства дела и причины возгорания уточняются. В ликвидации пожара было задействовано семь единиц техники и 28 пожарных.
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